Australian Open: वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच के चौथे दौर में उतरने पर सस्पेंस

वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के 9वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीतने के अभियान को झटका लगा है. तीसरे दौर के मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण वह परेशान हैं.

जोकोविच ने शुक्रवार को 5 सेट तक चले मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ लगातार 17वीं जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वह शायद अगला मैच नहीं खेल सकेंगे. चौथे दौर में उन्हें रविवार को मिलोस राओनिच का सामना करना है.

मैच के दौरान चोटिल होने के कारण जोकोविच को चिकित्सकों की मदद लेनी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने मेडिकल टाइम आउट लिया था. चोटिल होने के बाद भी उन्होंने इस मैच को 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 से जीता।

Late night drama that literally had it all as a defiant Djokovic pulls through in five 🖐️#AusOpen | #AO2021