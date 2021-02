Australian Open: सेरेना चौथे दौर में, 19 साल की रूसी खिलाड़ी पर भारी पड़ीं

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शुक्रवार को 19 साल की अनास्तासिया पोटापोवा को 7- 6, 6-2 से हराकर चौथे दौर में अपनी जगह पक्की की. जब खेल चल रहा था तब पृथकवास होटल में कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद विक्टोरिया प्रदेश सरकार ने शनिवार से लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया, हालांकि अगले पांच दिन ऑस्ट्रेलियाई ओपन को दर्शकों के बिना जारी रखने की अनुमति दे दी है.

मैच के पहले सेट में 25 सहज गलतियां करने के बाद भी अपने से लगभग 20 साल छोटी रूसी खिलाड़ी पर भारी पड़ने वाली सेरेना ने दर्शकों की गैरमौजूदगी पर कहा, ‘यह आदर्श स्थिति नहीं है, दर्शकों का स्टेडियम में वापस आना अच्छा था. लेकिन आपको किसी भी स्थिति में अच्छा करना होता है. उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा.’

विश्व रैंकिंग में 101वें स्थान पर काबिज खिलाड़ी के खिलाफ सेरेना पहले सेट के टाई-ब्रेकर में 5-3 से पिछड़ रही थीं, लेकिन फिर उन्होंने लगातार चार अंक बनाकर सेट अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलियाई ओपन के 7 खिताब सहित 23 ग्रैंड स्लैम विजेता के अनुभव का दूसरे सेट में पोटापोवा के पास कोई जवाब नहीं था. ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेरेना की यह 90वीं जीत रही.

Walking off a winner for the 90th time at the #AusOpen 😊 #AO2021 pic.twitter.com/HoXlYQ5pwb

अगले दौर में सेरेना का सामना बेलारूस की एरिना सबालेंका से होगा. सबालेंका ने ग्रैंड स्लैम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया. सबालेंका ने अमेरिका की एन लि को 6-3, 6-1 से हराया. सबालेंका शीर्ष 16 में शामिल अकेली खिलाड़ी हैं, जो आज तक किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची हैं. वह 2018 अमेरिकी ओपन में चौथे दौर तक पहुंची थीं.

तीसरे दौर में 14वीं वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरुजा ने जरीना दियास को 6-1, 6-1 से हराया, जबकि मार्केटा वोंड्राउसोवा ने सोराना क्रिस्टी को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी.

Waving goodbye to the third round 👋 and powering through to the fourth round 💪@GarbiMuguruza is on 🔥#AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/08igtgMbCa