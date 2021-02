Australian Open: बियांका दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार, सेरेना बढ़ीं

चोट के बाद वापसी कर रहीं पूर्व अमेरिकी ओपन चैम्पियन बियांका आंद्रेस्क्यू को बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के दूसरे दौर में ताइवान की सीह सू-वेई के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी.

सू-वेई ने आठवीं वरीय बियांका को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया. बियांका ने 2019 अमेरिकी ओपन के फाइनल में सेरेना विलियम्स को हराकर खिताब जीता था, लेकिन घुटने में चोट के कारण वह 2020 में अधिकांश समय बाहर रहीं.

उधर, सेरेना विलियम्स ने तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने दूसरे दौर में सर्बिया की निना स्टोजैनविच को सीधे सेटों में 6-3, 6-0 से मात दी. सेरेना 24वें महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रही हैं.

रोड लावेर एरेना में बियांका के बाद उतरीं 10वीं वरीय सेरेना ने दूसरे दौर के एकतरफा मुकाबले में निना को आसानी से हराया. सेरेना ने मैच के बाद कहा, ‘मैं दूसरे सेट में उतना नहीं सोच रही थी जितना पहले सेट में सोच रही थी. यह इस तरह था कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए और फिर देखते हैं नतीजा क्या रहता है.’

Superb form from @serenawilliams.



Our 7 time champion moves into the round of 32, dismantling Stojanovic 6-3 6-0.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/hbacPSA5qJ