WWE, Aliyah vs Natalya: लेडी सुपरस्टार ने 3.17 सेकेंड में जीता मैच, तोड़ा The Rock का रिकॉर्ड

WWE स्मैकडाउन की सुपरस्टार Aliyah ने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड कर लिया है. ताज़ा स्मैकडाउन एपिसोड में Aliyah ने सिर्फ 3.17 सेकेंड में जीत दर्ज कर ली. इसी के साथ उन्होंने 23 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो WWE सुपरस्टार The Rock ने बनाया था.



स्मैकडाउन सिंगल्स में अपना डेब्यू करने वालीं Aliyah ने Natalya को सिर्फ 3.17 सेकेंड में मात दी. WWE के इतिहास की ये सबसे तेज़ मिली जीत है.

Although @NatbyNature was determined to teach her a lesson, @WWE_Aliyah pins the multi-time Guinness World Record Holder with a record-breaking singles #SmackDown debut at 3.17 secs. pic.twitter.com/Dfu1F1Aqcn — WWE (@WWE) January 16, 2022



मुकाबले की जैसे ही रिंग बजी Aliyah ने Natalya अटैक करना शुरू कर दिया. इसी के बाद उन्होंने उसे रोल किया और जीत दर्ज कर ली. Aliyah ने मौजूदा हॉलीवुड स्टार Dwanye Johnson AKA The Rock का रिकॉर्ड तोड़ा है.

Moments after overcoming @NatbyNature in 3.17 seconds, @WWE_Aliyah takes in her moment by proclaiming “What a time to be alive!” #SmackDown pic.twitter.com/I9fSmpiO5I — WWE (@WWE) January 15, 2022

The Rock ने साल 1998 की सर्वाइवर सीरीज़ में बिग बॉस मैन को सिर्फ 4 सेकेंड में मात दी थी. ये रिकॉर्ड करीब 23 साल तक रहा और अब जाकर टूटा है.



बता दें कि 27 साल की Aliyah का असली नाम Nhooph Al-Areebi है, वो कनाडा की रहने वाली हैं. लेकिन रिंग में नाम बदलकर उतरती हैं. Aliyah साल 2013 से ही प्रोफेशनल फाइट लड़ रही हैं, लेकिन 2015 में उन्हें WWE में मौका मिला था.