WWE के हॉल ऑफ फेम में होगी द ग्रेट खली की एंट्री, घोषणा पर हुए भावुक

डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) के पूर्व चैंपियन और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारतीय रेसलर द ग्रेट खली के लिए WWE से बड़ी खबर आई है. WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) 2021 में शामिल किया जा रहा है. WWE इंडिया ने इस बात की जानकारी दी. द ग्रेट खली (The Great Khali) के साथ अंडरटेकर और केन के भी हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) 2021 में शामिल किए जाने की घोषण की गई है.

WWE सुपरस्टार ट्रिपल एच ने खली की वापसी की बात पर उन्हें बधाई दी है. ट्रिपल एच ने ट्वीट कर लिखा, 'खली के हॉल ऑफ फेम में शामिल होना भारत के लिए गर्व की बात है. खली इस समय भारत में नए टैलेंट को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये बेहद शानदार चीज है. उन्हें बहुत बहुत बधाई.'

खली के हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) 2021 में शामिल किए जाने की बात उनके मैनेजर और पुराने दोस्त रंजन सिंह ने उन्हें वीडियो कॉल पर दी. इस खबर को सुनकर खली खुशी से भर गए. उनके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हो रही थी.

