Champions League Final 2022 Liverpool vs Real Madrid: 41 साल से अजेय रियल मैड्रिड 14वीं बार CL चैम्पियन, लिवरपुल को 1-0 से मात दी

UEFA Champions League Final 2022: स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड (Real Madrid) ने 14वीं बार चैम्पियंस लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. शनिवार की देर रात फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले गए फाइनल में मैड्रिड ने इंग्लिश क्लब लिवरपुल को 1-0 से करारी शिकस्त दी. एकमात्र गोल विनिसियस जूनियर ने 59वें मिनट में दागा.

यह मैच काफी रोमांचक रहा था. शुरुआत से ही दोनों टीमें एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिशें करती रहीं, लेकिन दोनों ही गोल दागने में नाकाम हो रही थीं. पहला हाफ बगैर गोल के ही बराबरी पर रहा था. पहले हाफ में लिवरपूल ने गोल के लिए पांच शॉट टारगेट पर लगाए, जबकि रियल की टीम सिर्फ एक ही शॉट टारगेट पर दाग सकी.

इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होते ही रियल मैड्रिल ने हावी होना शुरू किया और इसी दौरान 59वें मिनट में दानी कार्वाहल के पास के बाद फेड्रिको वेलवर्दे के असिस्ट पर विनिसियस ने गोल दाग दिया. यही गोल मैच विनिंग भी रहा. इससे पहले 47वें मिनट में लुईस डियाज गोल करने से चूक गए थे.

Vinicius Jr Scores the First and Only Goal for the match! #RealMadridVsLiverpool #UEFAChampionsLeague #UEFAChampionsLeagueFINAL pic.twitter.com/RwTjEhC1z5