Pro Kabaddi: जीत के बावजूद टॉप-5 से बाहर बंगाल वॉरियर्स और पुणेरी पलटन, देखें पूरी पॉइंट्स टेबल

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में गुरुवार (13 जनवरी) को दो मैच खेले गए. सीजन का 51वां मैच डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) और तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) के बीच खेला गया, जिसमें बंगाल टीम ने 9 पॉइंट के अंतर से बाजी मारी. मैच का नतीजा 37-28 के रूप में बंगाल के पक्ष में गया.

बंगाल टीम ने रेड से 15 और टेकल से 13 पॉइंट हासिल किए. जबकि तमिल टीम रेड में 16 और टेकल में 10 पॉइंट बनाए. तमिल टीम ऑलआउट और एक्स्ट्रा पॉइंट में पीछे रह गई, जो हार का कारण बनी. बंगाल टीम के लिए कप्तान और रेडर मनिंदर सिंह ने सबसे ज्यादा 12 पॉइंट बनाए. तमिल टीम के लिए रेडर मनजीत ने 8 पॉइंट जुटाए.

पुणेरी पलटन ने मुम्बा की टीम को भारी अंतर से हराया

वहीं, दूसरा मैच पुणेरी पलटन (Puneri Paltan) और यू-मुम्बा (U Mumba) के बीच हुआ, जिसमें पुनेरी टीम ने 19 पॉइंट के बड़े अंतर से मैच अपने नाम किया. पुणेरी यह मैच 42-23 के स्कोर से जीता. रेड से मुंबई टीम ने सबसे ज्यादा 16 पॉइंट बनाए, लेकिन वह टेकल, ऑलआउट और एक्स्ट्रा पॉइंट में पीछे रह गई.

