Manisha Kalyan: लड़कों के साथ खेलने पर मिलते थे ताने, अब हर जगह हो रही तारीफ

एएफसी एशियाई कप से पहले हुए ब्राजील दौरे पर पंजाब के होशियारपुर की महिला फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक प्रेरणा के रूप में सामने आई हैं. मनीषा ने ब्राजील में हुए टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाया.

भारतीय महिला टीम में आने से पहले मनीषा को काफी संघर्ष करना पड़ा. मनीषा को अपने गांव में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने पर ढेरों तानों को सहना पड़ता था. लेकिन ब्राजील दौरे के बाद मनीषा उन्हीं लोगों से अपनी तारीफ भी सुन रहीं हैं.

मनीषा ने ब्राजील के खिलाफ 1-6 से मिली हार में भारतीय महिला टीम के लिए इकलौता गोल किया. ब्राजील महिला फुटबॉल विश्व कप की रनर अप टीम रह चुका है, ऐसे में मनीषा का गोल उनके बेहतरीन खेल को दिखाता है. भारतीय महिला फुटबॉल टीम अगले महीने मुंबई और पुणे में होने वाले AFC एशियन कप की तैयारियों के मद्देनजर ब्राजील का दौरा किया था.

ब्राजील से लौटने के बाद मनीषा ने कहा, ' जब मैं स्कूल में थी तब लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी, और काफी बार मेरे घर में इस बात को लेकर शिकायत भी हुई, गांव वाले कहते थे कि वो अकेले लड़कों के साथ खेल रही है जो अच्छी बात नहीं है लेकिन मेरे माता-पिता ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया'.

We don’t feel pressure against big teams anymore, says Manisha Kalyan after goal-scoring return from Brazil



