Bhagwani Devi Dagar: लोहे की गेंद और पोता... फिनलैंड में गोल्ड जीतने वाली 94 साल की 'दादी' भगवानी देवी की कहानी

Bhagwani Devi Dagar gold medal in Finland: ट्रेक सूट, स्पोर्ट्स शूज और गले में तीन-तीन मेडल. मंगलवार को जिसने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 94 साल की भगवानी देवी को देखा वह हैरान रह गया. सबके मन में यही सवाल था कि आखिर 94 साल की यह महिला जो ढोल पर थिरक रही है और जिसको घेरकर लोग चक दे इंडिया, चक दे इंडिया के नारे लगा रहे हैं उसने आखिर क्या किया है?

फिर जब उन्हीं लोगों को पता चला कि 94 साल की 'दादी' भगवानी देवी डागर फिनलैंड में भारत का नाम रोशन करके आई हैं तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. खुश होना बनता भी है.

उम्र के इस पड़ाव पर जब लोग खाट या बेड से उठते तक नहीं हैं, तब भगवानी देवी दिल्ली के गांव से निकलकर फिनलैंड तक पहुंचीं. वह नजफगढ़ में मौजूद मलिकपुर गांव की रहने वाली हैं.

#WATCH Delhi | 94-year-old Bhagwani Devi Dagar celebrates her feat of winning gold and 2 bronze for India at the World Masters Athletics championships 2022 in Finland.



