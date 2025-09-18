scorecardresearch
 

Feedback

World Athletics Championships 2025: 40cm की दूरी ने तोड़ दिया सपना, WAC फाइनल में मेडल से चूके सचिन यादव

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत के सचिन यादव पदक तो नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं. सचिन चौथे नंबर पर रहे और पदक पाने से कुछ सेमी दूर रहे.

Advertisement
X
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सचिन यादव ने किया दमदार प्रदर्शन (Photo: AP)
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सचिन यादव ने किया दमदार प्रदर्शन (Photo: AP)

टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा से भारतीय फैन्स को उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने निराश किया. पिछली बार के चैम्पियन नीरज आठवें नंबर पर रहे. पेरिस ओलंपिक (2024) के चैम्पियन पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने तो दसवां स्थान हासिल किया. इन सबके बीच भारत के लिए उम्मीद बने सचिन यादव.

सचिन यादव ने पहले ही प्रयास में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया. पहले प्रयास में सचिन ने 86.27 मीटर की दूरी तय की. देखा जाए तो सचिन एक समय ब्रॉन्ज जीतने की स्थिति में थे, लेकिन केशोर्न वाल्कॉट के शानदार थ्रो ने उन्हें चौथे नंबर पर ला दिया. देखा जाए तो सचिन यादव ब्रॉन्ज जीतने से सिर्फ 40 सेमी दूर रह गए. यूएसए के कर्टिस थॉम्पसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.67 मीटर रहा. यानी थॉम्प्सन भारतीय खिलाड़ी सचिन से सिर्फ 40 सेमी आगे रहे.

सचिन यादव अंत तक मेडल की रेस में बरकरार रहे. सचिन ने कुल छह अटेम्प्ट लिए. सचिन का पहला प्रयास उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ रहा. जबकि दसरे प्रयस में वो फाउल कर बैठे. सचिन ने फिर तीसरा थ्रो शानदार लिया, जहां उन्होंने 85.71 मीटर की दूरी प्राप्त की. चौथे थ्रो में भी वो 85 मीटर से सिर्फ 10 सेमी पीछे रहे. पांचवां थ्रो भी उनका जबरदस्त रहा, जिसमें उन्होंने 85.96 मीटर की दूरी हासिल की. सचिन का छठा प्रयास 80.95 मीटर का ही रहा.

सम्बंधित ख़बरें

Neeraj Chopra and Sachin Yadav
सचिन यादव ने हासिल की चौथी पोजीशन, नीरज चोपड़ा का फीका प्रदर्शन 
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem
कुछ घंटों में आमने-सामने होंगे IND vs PAK, नदीम को पछाड़ेंगे नीरज... क्या द‍िखेगी पुरानी दोस्ती? 
Neeraj Chopra
Final में पहुंचे Neeraj Chopra! 
Neeraj Chopra
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई 
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem
अब नीरज चोपड़ा vs नदीम... Handshake विवाद के बीच इस दिन होगा आमना-सामना 
Advertisement

तीन थ्रो रहे 85 मीटर से ऊपर
देखा जाए तो सचिन यादव ने कुल तीन थ्रो 85 मीटर से ऊपर के लिए. सचिन यादव ने क्वालिफिकेशन राउंड में 83.67 मीटर का थ्रो फेंककरअपने ग्रुप में छठा और कुल दसवां स्थान हासिल किया था, इसके चलते उन्हें फाइनल में एंट्री मिली. फाइनल में कुल 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया.

points table
जैवलिन थ्रो फाइनल की अंकतालिका

सचिन यादव का प्रदर्शन: 
पहला थ्रो- 86.27 मीटर
दूसरा थ्रो- फाउल
तीसरा थ्रो- 85.71 मीटर
चौथ थ्रो- 84.90 मीटर
पांचवां थ्रो- 85.96 मीटर
छठा थ्रो- 80.95 मीटर

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वाल्कॉट ने जीता. वाल्कॉट का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 88.16 मीटर का रहा. दो बार के वर्ल्ड चैम्पियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 का बेस्ट थ्रो किया और वो सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे. जबकि कर्टिस थॉम्पसन ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement