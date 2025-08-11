World Athletics Continental Tour: अनिमेष कुजूर, अन्नू रानी और मुरली श्रीशंकर ने लहराया परचम

भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में रविवार (10 अगस्त) को आयोजित भारत की पहली विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर (कांस्य स्तर) प्रतियोगिता में स्टार धावक अनिमेष कुजूर, अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी और लंबी कूद के दिग्गज मुरली श्रीशंकर स्वर्ण पदक जीतकर दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरे. हालांकि, इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विदेशी दिग्गजों की भागीदारी सीमित रही, लेकिन माहौल रोमांच से भरपूर था.

भीषण गर्मी के बावजूद भुवनेश्वर की जनता बड़ी संख्या में पहुंची. न केवल खिलाड़ी, बल्कि दर्शकों के लिए भी दोपहर की तपिश चुनौतीपूर्ण थी. भारतीय एथलीटों ने शुरुआत से ही अपने प्रदर्शन से दर्शकों को सीट से उठने पर मजबूर कर दिया. भीड़ में ज्यादातर स्थानीय स्कूल और कॉलेज के छात्र थे, जो इस देश में पहली बार हुए इस तरह के आयोजन का भरपूर आनंद ले रहे थे.

अनिमेष कुजूर का नाटकीय दिन

22 वर्षीय कुजूर ने सुबह की 100 मीटर हीट में कुछ कदम दौड़ने के बाद ही रुककर सबको चौंका दिया. आधे घंटे बाद उन्होंने 200 मीटर हीट में हिस्सा लिया और 20.99 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई.

शाम के फाइनल में उन्होंने 20.77 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण जीता. कोरिया के को सेउंघवान (20.95 सेकंड) ने रजत और भारत के रागुल कुमार (21.17 सेकंड) ने कांस्य पदक जीता.

कुजूर के नाम वर्तमान में 100 मीटर (10.18 सेकंड) और 200 मीटर (20.32 सेकंड) के राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं.

श्रीशंकर की आखिरी छलांग में जीत

लंबी कूद में श्रीशंकर का सामना 17 वर्षीय उभरते खिलाड़ी शाहनवाज खान से था. शाहनवाज ने चौथे प्रयास में 8.04 मीटर की छलांग लगाकर बढ़त बनाई, जबकि श्रीशंकर 7.95 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर थे.

26 वर्षीय श्रीशंकर ने अंतिम प्रयास में 8.13 मीटर कूद लगाकर रोमांचक अंदाज में स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यह चोट से लंबी वापसी के बाद उनका लगातार चौथा खिताब है. हालांकि, वह टोक्यो विश्व चैम्पियनशिप के क्वालिफिकेशन मार्क 8.27 मीटर तक नहीं पहुंच पाए.

अन्नू रानी की मजबूत वापसी

महिला भाला फेंक में एशियाई खेलों की चैम्पियन अन्नू रानी ने चौथे प्रयास में 62.01 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण जीता. हालांकि वह 64 मीटर के स्वत: क्वालिफिकेशन मार्क से पीछे रहीं, लेकिन ‘रोड टू टोक्यो’ सूची में 30वें स्थान पर होने के कारण उनकी विश्व चैम्पियनशिप में जगह बनाने की संभावना बढ़ गई है. उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 63.22 मीटर है, जो उन्होंने 2022 में बनाया था.

पुरुष भाला फेंक में श्रीलंका का दबदबा

पुरुष भाला फेंक में दर्शकों को निराशा हुई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी मुश्किल से 80 मीटर का आंकड़ा पार कर पाए. श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने पहले ही प्रयास में 86.50 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीता और विश्व चैम्पियनशिप के क्वालिफिकेशन (85.50 मीटर) को भी पार कर लिया.

भारत के शिवम लोहकरे ने 80.73 मीटर के साथ रजत और श्रीलंका के सुमेधा रणसिंघ ने 80.65 मीटर के साथ कांस्य जीता. रोहित यादव (80.35 मीटर) चौथे और एशियाई चैम्पियनशिप के रजत विजेता सचिन यादव (79.80 मीटर) पांचवें स्थान पर रहे. प

परिणाम -

पुरुष वर्ग

100 मीटर

मुहम्मद अजीम बिन (मलेशिया) – 10.35 सेकंड चामोद एम. योदासिंग (श्रीलंका) – 10.43 सेकंड दानिश इफ्तिखार (मलेशिया) – 10.50 सेकंड

200 मीटर

अनिमेश कुजूर (ओडिशा – भारत) – 20.77 सेकंड केओ स्यूनघ्वान (कोरिया) – 20.95 सेकंड रघुकुमार जी (तमिलनाडु – भारत) – 21.17 सेकंड

400 मीटर

विशाल टीके (एनसीओई तिरुवनंतपुरम – भारत) – 45.72 सेकंड अमोज़ जैकब (एनसीओई तिरुवनंतपुरम – भारत) – 45.86 सेकंड संतोष कुमार टी (तमिलनाडु – भारत) – 46.89 सेकंड

800 मीटर

मोहम्मद अफ़ज़ल (वायु सेना – भारत) – 1:46.60 प्रकाश गदाडे (महाराष्ट्र – भारत) – 1:47.14 कृष्ण कुमार (हरियाणा – भारत) – 1:48.00

5000 मीटर

वाबेरी इगुह हौसैन (जिबूती) – 14:05.36 अभिषेक पाल (रेलवे – भारत) – 14:10.60 सवां बरवाल (आर्मी – भारत) – 14:13.41

ट्रिपल जम्प

अब्दुल्ला अबूबक्कर (वायु सेना – भारत) – 16.53 मीटर कार्तिक उन्नीकृष्णन (वायु सेना – भारत) – 16.42 मीटर गेली वी (तमिलनाडु – भारत) – 16.26 मीटर

लॉन्ग जम्प

मुरली श्रीशंकर (जेएसडब्ल्यू – भारत) – 8.13 मीटर शाहनवाज खान (उत्तर प्रदेश – भारत) – 8.04 मीटर लोकेश सत्यनाथन (कर्नाटक – भारत) – 7.85 मीटर

भाला फेंक

रुमेश थरंगा पी (श्रीलंका) – 86.50 मीटर शिवम लोहकरे (महाराष्ट्र – भारत) – 80.73 मीटर सुमेधा जे. रणसिंघे (श्रीलंका) – 80.65 मीटर

4x400 मीटर रिले

श्रीलंका – 3:00.22 भारत A (संतोष कुमार टी, विशाल टीके, अमोज जैकब, डी. चौधरी) – 3:08.37 इराक – 3:08.74

महिला वर्ग

100 मीटर

अबिनया राजराजन (एनसीओई तिरुवनंतपुरम – भारत) – 11.57 सेकंड स्नेहा एसएस (कर्नाटक – भारत) – 11.70 सेकंड नित्या गांधे (तेलंगाना – भारत) – 11.70 सेकंड

200 मीटर

एंजल सिल्विया एम (एनसीओई बेंगलुरु – भारत) – 23.95 सेकंड नित्या गांधे (तेलंगाना – भारत) – 24.11 सेकंड उन्नति अय्यप्पा (कर्नाटक – भारत) – 24.56 सेकंड

400 मीटर

विजयकुमारी जीके (कर्नाटक – भारत) – 53.40 सेकंड देव्यानिबा जाला (गुजरात – भारत) – 53.87 सेकंड लुईस इवांस (ग्रेट ब्रिटेन) – 54.28 सेकंड Advertisement

800 मीटर

अमनदीप कौर (पंजाब – भारत) – 2:04.31 हुईद्रोम बी (आईओसीएल – भारत) – 2:06.96 थोता संकीर्तन (छत्तीसगढ़ – भारत) – 2:07.17

1500 मीटर

पूजा (हरियाणा – भारत) – 4:15.13 लिली दास (उत्तर प्रदेश – भारत) – 4:17.66 अमनदीप कौर (पंजाब – भारत) – 4:27.14

100 मीटर हर्डल्स

प्रज्ञान प्रशांति साहू (ओडिशा – भारत) – 13.74 सेकंड नंदिनी के (तमिलनाडु – भारत) – 13.80 सेकंड अंजलि सी (केरल – भारत) – 14.00 सेकंड

भाला फेंक

अन्नू रानी (उत्तर प्रदेश – भारत) – 62.01 मीटर हटराबाग लेकमालेज (श्रीलंका) – 56.27 मीटर दीपिका (हरियाणा – भारत) – 54.20 मीटर

लॉन्ग जम्प

शैली सिंह (उत्तर प्रदेश – भारत) – 6.28 मीटर भवानी यादव (रेलवे – भारत) – 6.13 मीटर सैंड्रा बाबू (जेएसडब्ल्यू – भारत) – 6.10 मीटर

रिपोर्ट: किंशुक कुसारी

---- समाप्त ----