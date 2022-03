IPL 2022 RR Vs SRH: टॉस बनाएगा बॉस? राजस्थान-हैदराबाद में जंग, पिछले 5 मैच का ये रहा रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आज कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी. राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें पहली बार इस सीजन में आमने-सामने होंगी. एक टीम की कमान संजू सैमसन के हाथ में है, तो वहीं दूसरी टीम केन विलियमसन की अगुवाई में आगे बढ़ेगी.

दोनों टीमों के रिकॉर्ड को अगर देखें, तो अभी तक दोनों के बीच कुल 15 मैच हुए हैं. इनमें राजस्थान ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद 2013 में ही आईपीएल में आई, उससे पहले यह डेक्कन चार्जर्स के नाम से खेलती थी.

पिछले पांच मैचों में किसने मारी है बाजी (RR Vs SRH Last five match records)

• 27 सितंबर, 2021- सनराइजर्स हैदराबाद सात विकेट से जीती

• 2 मई, 2021- राजस्थान रॉयल्स 55 विकेट से जीती

• 22 अक्टूबर, 2020- सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट से जीती

• 11 अक्टूबर, 2020- राजस्थान रॉयल्स 5 विकेट से जीती

• 27 अप्रैल, 2019- राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से जीती

ये हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग-11 (SRH Vs RR Predicted Playing 11)

राजस्थान रॉयल्स (RR): देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर (कीपर), संजू सैमसन (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जिमी नीशम, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन (कप्तान), निकोलस पूरन (कीपर), ऐडेन मार्करम, अब्दुल समद, वॉशिंग्टन सुंदर, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन, उमरान मलिक

पुणे के एमसीए स्टेडियम में यह मैच हो रहा है. यहां अभी तक 38 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं, इनमें 18 में पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत हुई है. जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम 20 मुकाबले जीत पाई है. इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा बनाया गया है, जो कि 211 है. ऐसे में इस मैदान पर टॉस भी अहम भूमिका निभा सकता है.