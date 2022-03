IPL 2022: ट्रॉफी के बारे में सोच रहे कोहली, बोले- आईपीएल जीतते हैं तो उनकी वजह से हो जाऊंगा इमोशनल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ट्रॉफी के इंतजार में है. बिना ट्रॉ़फी के इससे पहले तक सारे सीजन गुजर गए. इस बीच पूर्व कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान आया है. कोहली को लगता है कि यदि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी सत्र में कभी आईपीएल का खिताब जीतता है तो उनके दिमाग में जिस पहले व्यक्ति का नाम आएगा वह एबी डिविलियर्स होंगे, जिनके लिए यह काफी मायने रखेगा.

समकालीन क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक डिविलियर्स ने पिछले साल नवंबर में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था. उन्होंने 2011 से लेकर आरसीबी के साथ 11 सत्र बिताए थे.

आरसीबी बोल्ड डायरीज में कोहली बोले -

पिछले सत्र के बाद कप्तानी छोड़ने वाले कोहली ने ‘आरसीबी बोल्ड डायरीज’ में कहा, ‘एक दिन मैं सोच रहा था कि आगामी सत्रों में यदि हम खिताब जीतते हैं तो सबसे पहले मैं उनके (डिविलियर्स) बारे में सोचकर बहुत भावुक हो जाऊंगा.’

It’s not just you fans, even @imVkohli misses @ABDeVilliers17 at RCB, and he opens up about their bond, the memories they’ve shared, and much more, on @KreditBee presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/WXNfsqe3L6