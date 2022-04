Rishabh Pant IPL 2022: ‘छोटे बच्चे हो क्या’, नो-बॉल विवाद पर लोगों ने लिए मजे, देखें मज़ेदार मीम्स

दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुए मुकाबले में नो-बॉल को लेकर जमकर बवाल हुआ. आखिरी ओवर में जब हार-जीत की बात थी, उस वक्त अंपायर के फैसले पर ऐसा विवाद हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ को मैदान में भेज दिया. ऋषभ पंत ने गुस्से में बल्लेबाज़ों को वापस बुलाया, जिसके बाद अलग-अलग तरह के रिएक्शन सामने आए.

सोशल मीडिया पर इस पूरे मसले को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है, ऋषभ पंत द्वारा बल्लेबाजों को वापस बुलाने, शेन वॉटसन को उन्हें समझाने समेत कई मसलों पर लोगों ने मीम्स बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं.

DC fans to Umpire in the final over#RRvsDC pic.twitter.com/Qh8nlxzaN7 — av!nash (@_bittu_bhai) April 22, 2022

Rishabh Pant to Umpire:

"Yai mai karlaita hu, aap dream11 pai team bana lo" pic.twitter.com/vJspIUUEpR — Vishesh (@Noting_it_down) April 22, 2022

"aajao aajao, noida gurgaon se launde bula liye hain" pic.twitter.com/OtWbnxocVF — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) April 22, 2022



ऋषभ पंत की तस्वीर डालकर कुछ लोगों ने लिखा कि टी-20 क्रिकेट में पहली बार कोई पारी घोषित हुई है और कप्तान ने खिलाड़ियों को वापस बुलाया है. इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा, ‘आ जाओ, नोएडा-गुरुग्राम से लड़के बुलवा लिए हैं’.

Watson be like. Ja bhai umpiring karle pic.twitter.com/TuCs1SBicY — Caran Loyal Nazareth (@CaranLoyal) April 22, 2022

Thank you Shane Watson for the new meme template ❤️ pic.twitter.com/27cWFJAeZd — Driven_By_Th3_Power_of_Cringe (@sidg30) April 22, 2022

Shane Watson Saying Chote Bache Hai Kya After Seeing Rishabh Pant Calling His Team Back 🤣🤣#RishabhPant#DCvRR#ChotiBachiHoKya pic.twitter.com/qSjqxpqBxU — Kabir (@kabirrockz) April 22, 2022

नो-बॉल से जुड़ा ये विवाद सोशल मीडिया पर पूरे दिन छाया रहा. दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए इस मुकाबले में आखिरी ओवर में जाकर ये विवाद हुआ. जब दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए थे, रॉवमैन पावेल ने लगातार 3 छक्के मार दिए. इसके बाद जो बॉल फेंकी गई, उसी पर हंगामा हुआ.

First ever declaration in T20 cricket. Captain Rishabh Pant. pic.twitter.com/xgyr8DUt9v — Manya (@CSKian716) April 22, 2022

दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहती थी कि उसे नो-बॉल करार दिया जाए, लेकिन फील्ड अंपायर ने ऐसा नहीं किया था. ऋषभ पंत ने अपने बल्लेबाजों को वापस बुलाना चाहा, लेकिन बाद में सबकुछ संभाला गया. हालांकि ऋषभ पंत पर इस व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया है.