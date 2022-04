Mystery Girl IPL 2022: दिल्ली-कोलकाता के मैच में छाई 'मिस्ट्री गर्ल', रिएक्शन के दीवाने हुए ट्विटर यूजर्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मुकाबला हुआ. दिल्ली ने इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज की. लेकिन सोशल मीडिया पर मैच से इतर एक मिस्ट्री गर्ल की चर्चा हुई, जो गेम के दौरान कुछ देर के लिए स्क्रीन पर दिखाई दी थी.

सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है, जो दिल्ली-कोलकाता मैच के दौरान दिखाई दी थी. ट्विटर पर फैन्स ने इस लड़की को आईपीएल 2022 की नई मिस्ट्री गर्ल घोषित कर दिया है.

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर कुलदीप यादव ने जब मैच में शानदार कैच लपका उसके तुरंत बाद कैमरामैन ने इस मिस्ट्री गर्ल (Mystery Girl IPL 2022) की ओर फोकस किया और स्क्रीन पर कुछ देर आने के बाद ही तस्वीर वायरल हो गई.

ट्विटर पर लोगों ने एक बार फिर कैमरामैन का शुक्रिया अदा किया. और कहा कि कैमरामैन लगातार मैच से ज्यादा मिस्ट्री गर्ल पर फोकस कर रहा है. अलग-अलग ट्विटर हैंडल से इस मिस्ट्री गर्ल की तस्वीर शेयर की गई है.

Who's She 😂 Cameraman Constantly Showing Her pic.twitter.com/BJWePAIAbX

Need to Find this Girl... Perfect Crush Material 🔥🔥🔥 #KKRvsDC pic.twitter.com/D0jVchT5gl