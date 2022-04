Ishan Kishan IPL 2022: ईशान जमकर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- 15 करोड़ की बजाय 50 रुपये में अच्छा 'ओपनर' आता है

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में मुंबई इंडियंस (MI) ने अपना एक और मैच गंवा दिया. सीजन में जीत का खाता खोलने के लिए तरस रही मुंबई टीम को 8वीं हार मिली. रविवार को हुए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने मुंबई को 36 रनों से करारी शिकस्त दी.

मैच के बाद मुंबई टीम के ओपनर ईशान किशन सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए. इसका कारण है कि उन्होंने इस छोटे फॉर्मेट वाले फटाफट क्रिकेट में 20 बॉल खेलकर सिर्फ 8 ही रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट महज 40 का ही रहा.

मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिके थे ईशान

दरअसल, इस बार हुई मेगा ऑक्शन में 23 साल के ईशान किशन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे. मुंबई टीम ने उन पर सबसे ज्यादा 15.25 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. ऐसे में इतने महंगे बिकने वाले प्लेयर से फैन्स और फ्रेंचाइजी को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन ईशान के इस प्रदर्शन के बाद वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 15 करोड़ के ईशान किशन की बजाय 50 रुपए का ओपनर खरीद लेते, वो ज्यादा बेहतर होता.

It comes in 50 rupees, but still a better opener than that 15 cr Ishan Kishan pic.twitter.com/LjSLmfPOt6 — 🛡️ (@kurkureter) April 24, 2022

This is just unreal, the level of consistency my goddd🔥😱

Ishan Kishan your performance ls are our daily medicine, our weekly energy, our monthly inspiration and our yearly motivation🥺😍😍 #LSGvMI pic.twitter.com/yPO2yhXto1 — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 24, 2022

मुंबई के इस युवा ओपनर ने मौजूदा आईपीएल सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं. इस दौरान 28.43 की औसत से 199 रन बनाए हैं. ईशान ने अब तक इस सीजन में दो फिफ्टी लगाई हैं. इन सबके बावजूद सीजन का यह सबसे महंगा खिलाड़ी मुंबई को एक जीत तक नहीं दिला सका.

Ishan Kishan today pic.twitter.com/qCqCvs1lhu — Abhay | tired MI fan (@TheRampShot) April 24, 2022

Ishan kishan has made life of Rohit Sharma & well as MI Franchise hell, in every match he creates pressure on Rohit & gets out but @mipaltan and Rohit are busy in pampering him. — Johns. (@CricCrazyJ0hns) April 24, 2022

No doubt Rohit Sharma has underperformed in IPL in last few seasons, but opening with Ishan kishan is one of the main reasons. You don't watch cricket if you don't accept it. — ANSHUMAN🚩 (@AvengerReturns) April 24, 2022

लखनऊ के खिलाफ मुंबई की 36 रनों से हार

मुंबई टीम ने पिछला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रविवार को खेला, जिसमें 36 रनों से हार झेलनी पड़ी. मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ टीम ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए. कप्तान केएल राहुल ने 62 बॉल पर 103 रन की पारी खेली. जवाब में मुंबई टीम 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी. कप्तान रोहित शर्मा ने 39 और तिलक वर्मा ने 38 रन बनाए.

#MIvsLSG

Most economical players today



Chameera- 4 overs 14 runs



Ishan kishan- 3.2 overs 8 runs — Shivani (@meme_ki_diwani) April 24, 2022