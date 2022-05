Aditi Hundia IPL 2022: ईशान किशन की 'गर्लफ्रेंड' है ये मिस्ट्री गर्ल, दिल्ली-मुंबई मैच की फोटो वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने भले ही खराब प्रदर्शन किया हो, लेकिन टीम ने अपना आखिरी मैच जीत कर टूर्नामेंट को एक हाई-नोट पर खत्म किया है. मुंबई इंडियंस के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन (Ishan Kishan) ने शनिवार को हुए मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया. ईशान किशन जब बैटिंग कर रहे थे, तब स्टैंड्स में उनकी गर्लफ्रेंड भी नज़र आईं.



ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया (Aditi Hundia) हैं, दोनों के बीच रिश्ते की खबरें काफी वक्त से आ रही हैं. हालांकि कुछ भी कन्फर्म नहीं है. अक्सर अदिति हुंडिया को कई मैच में देखा गया है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ईशान किशन जिस वक्त रन बरसा रहे थे, उस दौरान स्क्रीन पर अदिति हुंडिया और उनकी दोस्त को दिखाया गया.

Ishan Kishan’s girlfriend is in the stands tonight#IPL2022 pic.twitter.com/0eSQOrq6sW