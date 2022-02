IPL 2022 Schedule: अगले हफ्ते आ सकता है आईपीएल शेड्यूल, जानें कहां होंगे ये मुकाबले

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन को कराने की पूरी तैयारी कर ली है. बोर्ड ने टूर्नामेंट के वेन्यू, टाइम समेत पूरा शेड्यूल तय कर लिया है. इस शेड्यूल को अगले हफ्ते जारी किया जाएगा. यह जानकारी बीसीसीआई के ही एक अधिकारी ने दी है.

ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के अनुरोध पर गौर करते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च से कर दिया जाएगा. इसमें शुरुआती यानी ग्रुप स्टेज के सभी मैच कोरोना के चलते महाराष्ट्र के दो वेन्यू मुंबई और पुणे में कराए जाने का फैसला किया गया. फाइनल समेत प्लेऑफ मैच कहां होंगे, यह अभी तक तय नहीं किया गया.

फ्रेंचाइजीज को जानकारी दे दी गई

इनसाइडस्पोर्ट ने बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि इस बार 26 मार्च से आईपीएल का आगाज हो जाएगा. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई. शेड्यूल भी अगले हफ्ते जारी किया जाएगा. कोरोना के चलते ग्रुप स्टेज के मुकाबले पुणे और मुंबई में होंगे. इसकी जानकारी फ्रेंचाइजीज को भी दे दी गई है, ताकि वह अपनी होटल्स की बुकिंग समय पर कर सकें.

