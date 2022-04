KKR vs SRH, IPL 2022 predicted Playing 11: कोलकाता-हैदराबाद को जीत का बूस्टर डोज जरूरी, ये हो सकती है प्लेइंग-11

IPL 2022, Playing 11 of SRH vs KKR IPL Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज 25वां मैच खेला जाएगा, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच को जीतकर दोनों टीमें इस सीजन में अपनी शानदार लय को बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज लेना चाहेंगी.

फिलहाल कोलकाता टीम 5 में से 3 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर काबिज है. उसके 6 पॉइंट्स हैं. यदि केकेआर यह मैच जीतती है, तो वह टॉप पर काबिज हो जाएगी. जबकि हैदराबाद टीम चार में से दो मैच जीतकर 7वें नंबर पर काबिज है. खासकर हैदराबाद को इस समय जीत के बूस्टर डोज की ज्यादा जरूरत है.

केकेआर की प्लेइंग-11 में दो बदलाव संभव

कोलकाता टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव कर सकते हैं. ओपनिंग में अजिंक्य रहाणे को बाहर कर उनकी जगह एरॉन फिंच को शामिल किया जा सकता है. वहीं, विकेटकीपर सैम बिलिंग्स को भी आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह शुरुआती दो मैच खेलने वाले शेल्डन जैक्शन को मौका दिया जा सकता है.

