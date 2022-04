Hardik Pandya IPL 2022: मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं हार्दिक पंड्या, बैटिंग-बॉलिंग में हिट, लीडरशिप में भी धमाल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी शानदार लय वापस हासिल कर ली है. बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में हिट नजर आ रहे हैं. इस तरह हार्दिक अब इसी साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मिशन के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं.

हार्दिक ने मौजूदा आईपीएल सीजन में फैन्स को अपनी लीडरशिप का एक अलग ही जौहर दिखाया है. उन्होंने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटन्स (GT) को शुरुआती 5 में से 4 मैच जिताकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा दिया है.

राजस्थान के खिलाफ हार्दिक का ऑलराउंड परफॉर्मेंस

हार्दिक पंड्या ने गुरुवार रात को ही राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 52 गेंदों पर नाबाद 87 रनों की पारी खेली और अपनी टीम गुजरात को 37 रनों से बड़ी जीत दिलाई. पीठ की चोट से ठीक होने के बाद वापसी कर रहे हार्दिक के बारे में माना जा रहा था कि उनकी गेंदबाजी फीकी नजर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने राजस्थान के खिलाफ मैच में 2.3 ओवर गेंदबाजी की और 18 रन देकर 1 विकेट भी झटका.

सीजन के बाकी मैच में भी हिट रहे हैं हार्दिक

हार्दिक की बेहतरीन फॉर्म का सबूत बस यह एक पारी ही नहीं है, बल्कि उन्होंने इस सीजन के पांचों मैच में धमाल किया है. हार्दिक ने इस सीजन में क्रमशः 33, 31, 27, 50*, 87* रनों की पारी खेली है. पिछली दो पारियों में उन्होंने नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई है. गेंदबाजी में भी हार्दिक पीछे नहीं रहे.

उन्होंने इन पांचों मैचों में गेंदबाजी की और 4 विकेट भी झटके. इस सीजन में हार्दिक ने अपनी कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को हराया है. एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से हार झेलनी पड़ी है.

I don’t think India can ignore Hardik Pandya anymore. He should be on the plane to Australia for T20 WC. #CricketTwitter #IPL2022