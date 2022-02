IPL 2022, Mega Auction Explainer: खिलाड़ी, दाम, तारीख और टीम, जानें ऑक्शन से जुड़े हर सवाल का जवाब

IPL 2022 Explainer: आईपीएल 2022 का सीजन काफी रोमांचक रहने वाला है. इस बार आठ की बजाय 10 टीमें भाग ले रही हैं. आईपीएल की शुरुआत से पहले मेगा ऑक्शन का आयोजन आगामी 12 एवं 13 फरवरी को होना है. क्रिकेट फैंस के साथ-साथ सभी फ्रेंचाइजी टीमों को आईपीएल ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार है. आइए जानते हैं आईपीएल 2022 एवं उसके ऑक्शन से जुड़ी चीजों के बारे में-

मार्च में शुरू होगा आईपीएल!

आईपीएल 2022 का आगाज मार्च के आखिरी सप्ताह में हो सकता और इसके मई के अंत तक चलने की संभावना है. अधिकांश टीम मालिकों ने इच्छा व्यक्त की है कि टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाए. बीसीसीआई भी 2022 के संस्करण को भारत में कराने के लिए उत्सुक है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए बीसीसीआई प्लान-बी पर भी काम कर रही है. प्लान-बी के मुताबिक बीसीसीआई आईपीएल को साउथ अफ्रीका या यूएई या श्रीलंका में आयोजित कर सकता है. आईपीएल नीलामी से पहले बोर्ड के आईपीएल वेन्यू को लेकर अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है.

कुल 74 मैचों का होगा आयोजन

10 टीमों के भाग लेने के चलते आईपीएल के आगामी सीजन में 2011 वाला फॉर्मट वापस लौट आया है. आईपीएल 2022 में 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच होंगे, जिसमें प्रत्येक टीम 7 घरेलू और 7 मैच बाहरी मैच खेलेगी. आईपीएल 2011 के सीजन में भी कुल 74 मुकाबलों का आयोजन हुआ था और सभी टीमों ने 14-14 लीग मुकाबले खेले थे.

खिलाड़ियों की मेगा नीलामी से पहले कुल 33 खिलाड़ियों को रिटेन/चुना गया है. 8 पुरानी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने कुल 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है जबकि 2 नई आईपीएल टीमों ने नीलामी से पहले तीन-तीन खिलाड़ियों को चुना है. यह ध्यान देने वाली बात है कि इन 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने 33 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए लगभग 338 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी हैं.

त्वरित बोली क्या है?

बीसीसीआई को एक सूची सौंपी जाती है, जिसमें अनसोल्ड खिलाड़ियों की सूची में से उन खिलाड़ियों को नीलामी में वापस लाया जाता है, ताकि टीमें एक बार फिर से ऐसे खिलाड़ियों के बारे में सोच-विचार कर सकें. इस प्रक्रिया में बोली तेजी से होती है और टीमें आमतौर पर कुछ खिलाड़ियों को उनके आधार मूल्य पर ही खरीद लेती हैं. इस प्रक्रिया में कभी-कभी बोली-प्रक्रिया भी होती है, लेकिन यह दुर्लभ है. इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार दोहराया जा सकता है.

क्या फ्रेंचाइजी अनसोल्ड खिलाड़ियों को खरीद सकती है?

हां, यदि कोई खिलाड़ी चोटिल या किसी कारणवश अनुपलब्ध हो जाता है, तो एक फ्रेंचाइजी अनसोल्ड खिलाड़ियों की सूची से किसी खिलाड़ी को साइन करके जगह की भरपाई कर सकती है. बशर्ते कि वे अपने स्क्वॉड में अधिकतम विदेशी खिलाड़ियों के बेंचमार्क को पूरा करती हो.

आईपीएल में प्लेयर ट्रांसफर कैसे काम करता है?

नियमों के अनुसार कोई भी खिलाड़ी जो अपने मूल टीम के लिए दो से कम मैचों में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहा हो या कंकशन विकल्प के रूप में खेल चुका है, उसे पारस्परिक रूप से सहमति शुल्क के जरिए दूसरी टीम को उधार दिया जा सकता है. जो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को उधार देगी, उसे सहमत राशि मिलेगी जहां कोई सैलरी कैप नहीं होगा.

शुरुआत में ट्रांसफर विंडो केवल अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए खोली गई थी, हालांकि अब कैप्ड खिलाड़ियों को भी ट्रांसफर किया जा सकता है. स्थानांतरित खिलाड़ी उस टीम के लिए खेलेगा जिसे लोन दिया गया है, लेकिन अगले सत्र में वह मूल टीम में वापस आ जाएगा. ट्रांसफर विंडो टूर्नामेंट के ठीक आधे सीजन के बाद खोली जाती है. 2022 सीजन के लिए यह तब खेला जाएगा, जब सभी 10 टीमों में प्रत्येक ने 9 मैच खेल लिए हों.

RTM (राइट टू मैच) क्या है?

आरटीएम फ्रेंचाइजी को एक ऐसे खिलाड़ी को वापस खरीदने का विकल्प देती है, जिसे वे रिटेन करने में कामयाब नहीं हुई लेकिन अपनी टीम में वापस लाना चाहती है. नीलामी में किसी खिलाड़ी के लिए उच्चतम बोली राशि निर्धारित होने के बाद उस टीम को उच्चतम बोली से मिलान करने का विकल्प दिया जाता है, जिस टीम के लिए खिलाड़ी ने पिछले सीजन भाग लिया था. यदि वे अपने आरटीएम कार्ड का उपयोग करना हैं, तो उनके पास वह खिलाड़ी फिर से आ सकता है.

यदि नहीं, तो सबसे अधिक बोली लगाने वाली टीम को उस खिलाड़ी को खरीदने का अधिकार होता है. जब आरटीएम कार्ड एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होता है तो खिलाड़ी को वापस खरीदने के लिए कार्ड का उपयोग करने के लिए फ्रेंचाइजी को बोली समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी रहती है. हालांकि, 2022 की नीलामी में आरटीएम कार्ड का विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यह उन दो नई टीमों के लिए अनुचित होगा जो पहली बार आईपीएल में शामिल हुई हैं.

