IPL 2022 MI Vs DC: मुंबई के हाथ में था मैच, अक्षर-ललित ने 5 ओवर में ठोके 75 रन और ऐसे जीत गई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में रविवार को खेले गए मुकाबले में जबरदस्त जंग देखने को मिली. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने आखिरी ओवर्स में किए गए धमाल के दमपर मुंबई इंडियंस (MI) को मात दी और अपने मिशन का शानदार आगाज़ किया. एक वक्त पर दिल्ली को आखिरी पांच ओवर में 56 रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया.

मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 178 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहतरीन नहीं हुई और उसके बाद लगातार विकेट भी गिरते रहे. मैच अंत तक पहुंचा तो दिल्ली को 30 बॉल में 56 रनों की जरूरत थी और उसके 6 विकेट भी गिर गए थे. अंत में अक्षर पटेल (Axar Patel) और ललित यादव (Lalit Yadav) ने दोनों ने ऐसा धमाल मचाया कि मुंबई फिर से हार गई.

आखिरी ओवर्स में ऐसे पलट दी बाजी

• 16वां ओवर- 15 रन

• 17वां ओवर- 13 रन

• 18वां ओवर- 24 रन

• 18.2 ओवर- दिल्ली की जीत

