SRH vs KKR IPL 2021 T20 Match 3 dream 11 Prediction: जानें कैसी हो सकती है आज हैदराबाद और केकेआर की प्लेइंग इलेवन

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL 2021 T20 Match 3 dream 11 Prediction, (SRH vs KKR) Players, Captain and Vice-Captain: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर इस सीजन में टीम को खिताब दिलाने के मंसूबे के साथ उतरेंगे. पिछली बार क्वालीफायर प्लेऑफ राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. हैदराबाद को दिल्ली के हाथों प्लेऑफ में हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए साल 2020 में यूएई में खेला गया आईपीएल टूर्नामेंट काफी बुरा साबित हुआ था. केकेआर प्लेऑफ से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. पिछले सीजन में आंद्रे रसेल का खराब फॉर्म केकेआर के लिए पूरे टूर्नामेंट में परेशानी का कारण रहा था.

इस साल केकेआर की टीम इयोन मॉर्गन की कप्तानी में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. वहीं हैदराबाद अपने मैच विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हैदराबाद के अटैक को ध्वस्त करने के लिए उतरेगी.

हैदराबाद की टीम में कप्तान वॉर्नर और साहा पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं. दोनों ओपनर्स में किसी एक के विफल होने पर केन विलियमसन पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी होगी. इनके बाद मनीष पांडे और विजय शंकर मैदान पर दिख सकते हैं जिनके हाथों में हैदराबाद की बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने की पूरी क्षमता है.

हैदराबाद के हरफनमौला खिलाड़ी राशिद खान टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन किसी भी टीम की शुरुआत खराब कर सकते हैं. ऐसे में इनकी मौजूदगी विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी होगी.



केकेआर की टीम इस बार कई बड़े चेहरों से भरी हुई है. दिनेश कार्तिक, इयोन मॉर्गन, शाकिब अल हसन, सुनील नरेन, हरभजन सिंह और पैट कमिंस जैसे नाम किसी भी विरोधी खेमे के लिए रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकते हैं. वहीं, टीम की युवा जोश राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, नीतीश राणा की बल्लेबाजी व वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी हैदराबाद की टीम पर हावी हो सकती है.

इनके अलावा सबकी नजरें टीम के हरफनमौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल पर होगी. आज अगर उन्हें टीम में शामिल किया जाता है और उनका बल्ला चलता है तो फिर केकेआर की आधी परेशानी खत्म हो जाएगी.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम-

डेविड वॉर्नर (कप्तान), अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, जगदीश सुचित, जेसन होल्डर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, केदार जाधव, खलील अहमद, मनीष पांडे, जेसन रॉय, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, प्रियम गर्ग, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्दार्थ कौल, टी नटराजन, विजय शंकर, विराट सिंह, ऋद्धिमान साहा.

Sunrisers Hyderabad predicted playing XI: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की संभावित प्लेइंग इलेवन

डेविड वॉर्नर (कप्तान) ऋद्धिमान साहा केन विलियमसन मनीष पांडे विजय शंकर अब्दुल समद भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद नबी राशिद खान संदीप शर्मा टी नटराजन

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम-

इयोन मॉर्गन (कप्तान), आंद्रे रसेल, बेन कटिंग, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, कमलेश नागरकोटी, करुण नायर, कुलदीप यादव, लोकी फर्ग्यूसन, नीतीश राणा, पैट कमिंस, पवन नेगी, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरेन, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर

Kolkata Knight Riders predicted playing XI: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की संभावित प्लेइंग इलेवन