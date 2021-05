कोरोना के खिलाफ जंग में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिखाया बड़ा दिल, दान किए 30 करोड़ रुपये

कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मदद के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आगे आई है. सनराइजर्स के मालिक सन टीवी नेटवर्क ने कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए 30 करोड़ रुपये का दान किया है.

सन टीवी नेटवर्क ने सोमवार को राज्य और केंद्र सरकारों के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से चलाए जा रहे कोविड-19 राहत कार्यों के लिए ये पैसे दान किए. भारत अभी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन 4000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ट्विटर पेज पर जारी बयान में कहा, ‘सन टीवी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 30 करोड़ रुपये दान कर रहा है.’

Sun TV (SunRisers Hyderabad) is donating Rs.30 crores to provide relief to those affected by the second wave of the Covid-19 pandemic. pic.twitter.com/P6Fez9DuLo