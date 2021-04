KKR vs RR IPL 2021 T20 Match 18 dream 11 Prediction: मैच से पहले राजस्थान को बड़ा झटका, ये है KKR और RR की संभावित प्लेइंग 11

Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders IPL 2021 T20 Match 18 dream 11 Prediction, (rr vs kkr) Players, Captain and Vice-Captain: मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में आज होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी. दोनों टीमों ने अभी तक 4-4 मुकाबले खेले हैं जिनमें से दोनों को 1-1 बार जीत मिली है. आज के मुकाबले से पहले राजस्थान को बड़ा झटका लगा है. उनके मैच जिताऊ खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर इस आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं. इस बात की जानकारी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी है.

राजस्थान के लिए पहले ही बेन स्टोक्स के बाहर होने से उनका बल्लेबाजी क्रम थोड़ा कमजोर हुआ है और अब उनका मुख्य गेंदबाज भी टीम में नहीं होगा. ऐसे में आगे के मुकाबलों में राजस्थान के लिए एकजूट होकर मुकाबला करना बेहद आवश्यक होगा. अभी तक हुए चार मुकाबलों में टीम को सिर्फ दिल्ली के खिलाफ मैच में सफलता हासिल हुई है. आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

इधर, कागज पर बेहद मजबूत दिखने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी 4 मैचों में सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही जीत हासिल की है. पिछले मुकाबले में हैदराबाद पर जीत दर्ज करने के बाद अब केकेआर की नजर जीत के इस क्रम को जारी रखने की होगी. आइए देखते हैं कि आज के मुकाबले में दोनों टीमें किन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं...

Rajasthan Royals (RR) Predicted XI: राजस्थान रॉयल्स (RR) की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (कप्तान) जोस बटलर मनन वोहरा शिवम दुबे डेविड मिलर रियान पराग राहुल तेवतिया क्रिस मॉरिस श्रेयस गोपाल मुस्ताफिजुर रहमान चेतन सकारिया

Kolkata Night Riders (KKR) Predicted XI: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की संभावित प्लेइंग इलेवन

नीतीश राणा शुभमन गिल राहुल त्रिपाठी इयोन मॉर्गन (कप्तान) आंद्रे रसेल दिनेश कार्तिक सुनील नरेन पैट कमिंस कमलेश नागरकोटी वरुण चक्रवर्ती प्रसिद्ध कृष्णा

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का स्क्वॉड

इयोन मॉर्गन (कप्तान), आंद्रे रसेल, बेन कटिंग, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, कमलेश नागरकोटी, करुण नायर, कुलदीप यादव, लोकी फर्ग्यूसन, नीतीश राणा, पैट कमिंस, पवन नेगी, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरेन, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर

राजस्थान रॉयल्स (RR) का स्क्वॉड

संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडेय, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.