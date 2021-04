PBKS vs CSK IPL 2021 T20 Match 8 dream 11 Prediction: धोनी की टीम में हो सकती है इस खतरनाक गेंदबाज की एंट्री, ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन!

Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021 T20 Match 8 dream 11 Prediction, (PBKS vs CSK) Players, Captain and Vice-Captain: आज के पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल मुकाबला खेला जाना है. पंजाब किंग्स की टीम ने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 221 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, इसके बावजूद उन्हें सिर्फ 4 रनों के मामूली अंतर से जीत मिल सकी. इस मुकाबले में राजस्थान के नए कप्तान सैमसन ने पंजाब की टीम की गेंदबाजी को एक्सपोज करके रख दिया था.

इस मुकाबले में रिले मेरेडिथ और जाय रिचर्डसन ने जमकर रन लुटाए थे. दोनों के 8 ओवरों में कुल 104 रन दिए थे. वहीं, एम अश्विन ने 4 ओवर में 43 रन दिए थे. आज के मुकाबले में पंजाब को अपनी गेंदबाजी पर खास ध्यान रखना होगा.

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई में भी पहले मैच में कई खामियां दिखीं. सुरेश रैना को छोड़ दें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में चेन्नई की टीम का कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर सका था. वर्तमान में प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे मौजूद चेन्नई आज के मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी स्थिति में सुधार करना चाहेगी.

चेन्नई की टीम में आज एक बदलाव देखने को मिल सकता है और वो है लुंगी नगदी की एंट्री. अगर लुंगी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो फाफ डू प्लेसिस को बाहर जाना पड़ सकता है. आइए देखते हैं कैसा रह सकता है दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन...

Punjab Kings Predicted XI: पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल (कप्तान) मयंक अग्रवाल क्रिस गेल दीपक हुड्डा निकोलस पूरन शाहरुख खान जाय रिचर्डसन मोहम्मद शमी अर्शदीप सिंह मुरुगन अश्विन रिले मेरेडिथ

Chennai Super Kings Predicted XI: चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऋतुराज गायकवाड़ अंबति रायडू सुरेश रैना मोईन अली ड्वेन ब्रावो रवींद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान) सैम कुरेन शार्दुल ठाकुर दीपक चाहर लुंगी नगदी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का स्क्वॉड

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), अंबति रायडू, सी हरि निशांत, चेतेश्वर पुजारा, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डू प्लेसिस, हरिशंकर रेड्डी, इमरान ताहिर, के भगत वर्मा, के गौतम, कर्ण शर्मा, केएम आसिफ, लुंगी नगदी , मिशेल सेंटनर, मोईन अली, नारायण जगदीशन, आर साई किशोर, रवींद्र जडेजा, रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, सैम कुरेन, जेसन बेहरेनडॉर्फ, शार्दुल ठाकुर, सुरेश रैना.

पंजाब किंग्स (PBKS) का स्क्वॉड

केएल राहुल (कप्तान), अर्शदीप सिंह, क्रिस गेल, क्रिस जॉर्डन, दर्शन नलकंडे, डेविड मलान, दीपक हुड्डा, फैबियन एलन, हरप्रीत बराड़, ईशान पोरेल, जलज सक्सेना, जाय रिचर्डसन, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, मोइजेस हेनरिक्स, मुरुगन अश्विन, निकोलस पूरन, प्रभसिमरन सिंह, रवि बिश्नोई, रिले मेरेडिथ, सरफराज खान, सौरभ कुमार, शाहरुख खान, उत्कर्ष सिंह.