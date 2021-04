IPL: आउट होने के बाद दिखा विराट कोहली का गुस्सा, कुर्सी पर मारा बल्ला, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के छठे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस मैच में कोहली 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

कोहली को जेसन होल्डर ने विजय शंकर के हाथों कैच आउट कराया. कोहली की ये पारी काफी धीमी रही. उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके मारे. आउट होने के बाद विराट कोहली का गुस्सा भी दिखा.

