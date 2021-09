IPL: चेन्नई सुपर किंग्स ने SRH को 6 विकेट से रौंदा, प्लेऑफ में बनाई जगह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हरा दिया है. शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए. चेन्नई सुपर किंग्स ने 135 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. अंबाति रायडू 17 और महेंद्र सिंह धोनी 14 रन पर नाबाद रहे. धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई.

इस जीत के साथ चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. 11 मैचों में उसके 18 अंक हो गए हैं और वह तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है. वहीं, सनराइजर्स की 11 मैचों में ये 9वीं हार है. वह 4 अंकों के साथ तालिका में आखिरी स्थान पर है.

गायकवाड़ और डु प्लेसिस ने सीएसके को दी अच्छी शुरुआत

135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई को ऋतुराज गायकवाड़ (45) और फाफ डु प्लेसिस (41) ने बेहतरीन शुरुआत दी. दोनों ने बेहतरीन शॉट लगाए और 75 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की. इस साझेदारी को जेसन होल्डर ने तोड़ा और पारी के 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज को विलियमसन के हाथों कैच कराया.

