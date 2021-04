IPL 2021: बेडरूम का कैमरा ऑफ करना भूले राहुल तेवतिया, फिर देखिए हुआ क्या

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने टीम के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. दरअसल, राजस्थान रॉयल्स ने होटल के कमरे में कैमरा सेट किया है और तेवतिया कैमरे को ऑफ करना भूल गए और उनकी सारे हरकतें कैमरे में कैद हो गईं.

टीम के साथ जुड़े राहुल तेवतिया इस वक्त पृथकवास में हैं. वह होटल के कमरे में ही रह रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल तेवतिया पहले फोन पर बात करते हैं, फिर वह कसरत करते हैं और उसके बाद बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं. राजस्थान रॉयल्स ने कैप्शन में लिखा, 'राहुल को लग रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा..'

Rahul thought no one was watching. 🤭#HallaBol | #RoyalsFamily | @rahultewatia02 pic.twitter.com/kGdrbMLPvP