IPL-14: धोनी ने चाहर की गेंद पर जड़ा छक्का, गेंदबाजों की बढ़ी टेंशन! Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 का दूसरा चरण शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. टूर्नामेंट के बचे हुए मैच 19 सितंबर से UAE में खेले जाएंगे. IPL-14 के दूसरे हिस्से की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से होगी.

सीएसके अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है. दुबई में उसका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है. हाल ही में टीम का एक प्रैक्टिस मैच हुआ, जिसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दीपक चाहर, ऋतुराज गायकवाड़ और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.



कप्तान धोनी प्रैक्टिस मैच में अच्छे लय में दिखे. उन्होंने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में दो बेहतरीन शॉट लगाए. धोनी के शॉट को सीएसके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

एमएस धोनी की टीम सीएसके आईपीएल के पहले हिस्से में अच्छा प्रदर्शन की थी. वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. उसने सात में से पांच मैचों में जीत दर्ज की थी. एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स तीन बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है. लेकिन पिछला आईपीएल सीजन चेन्नई के लिए बहुत खराब रहा था.

पिछले आईपीएल में सीएसके 14 में से मात्र 6 मैच जीत पाए थी और अंक तालिका में 7वें पायदान पर रही थी. ऐसे में आईपीएल-14 को जीतकर धोनी अपने सीएसके फैंस को यादगार तोहफा देना चाहेंगे.

सीएसके ने इससे पहले भी धोनी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह पांच लंबे-लंबे सिक्स जड़ रहे हैं, जिसके चलते बॉल झाड़ियों में चली जाती है. इसके बाद धोनी और टीम के बाकी सदस्य मिलकर गेंद को ढूंढकर लाते हैं. वीडियो में धोनी ये बोलते हुए भी सुनाई देते हैं, 'हम भी 4 बॉल बोले थे, चार बॉल बोलकर 14 खेले थे.'

