IPL 2021, SRH vs MI LIVE: प्लेऑफ के लिए लड़ रही मुंबई की तूफानी शुरुआत

मुंबई की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हैदराबाद को 171 से अधिक रनों से हराना होगा. अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है, तो उसका प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट जाएगा.

Hello & welcome from Abu Dhabi for Match 5⃣5⃣ of the #VIVOIPL 👋 👋



It's Kane Williamson's @SunRisers who take on the @ImRo45-led @mipaltan in what promises to be a cracking contest. 👏 👏 #SRHvMI



Which team are you rooting for tonight❓ 🤔 🤔 pic.twitter.com/WTbFpnfvB6