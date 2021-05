IPL Live: पंजाब को चौथा झटका, मलान के बाद हुड्डा भी लौटे पवेलियन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 का 29वां मैच आज पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

- पंजाब को चौथा झटका लगा है. दीपक हुड्डा रन आउट हो गए हैं. वह एक रन बनाकर पवेलियन लौटे. 13.3 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 88-4 है.

- पंजाब किंग्स को तीसरा झटका लगा है. डेविड मलान आउट हो गए हैं. वह 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 13.1 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 87-3 है.

- 12 ओवर के बाद पंजाब ने 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन बनाए हैं. मलान 23 और मयंक 29 रन पर खेल रहे हैं.

- पंजाब किंग्स ने 9 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं. मयंक अग्रवाल 26 और डेविड मलान 10 रन बनाकर खेल रहे हैं.

- पंजाब को बड़ा झटका लगा है. विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल 13 रन बनाकर आउट हो गए हैं. वह रबाडा की गेंद पर बोल्ड हुए. 5.2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 35-2 है.

- पंजाब को पहला झटका लगा है. प्रभसिमरन सिंह 12 रन बनाकर आउट हो गए हैं. वह रबाडा की गेंद पर आउट हुए. 3.3 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 17-1 है.

- पंजाब ने तीन ओवर में बिना किसी नुकसान क 15 रन बना लिए हैं. मयंक अग्रवाल 5 और प्रभसिमरन सिंह 10 रन बनाकर खेल रहे हैं.

पंजाब की ओर से इस मैच में मयंक अग्रवाल कप्तानी कर रहे हैं. नियमित कप्तान केएल राहुल इस सीजन से बाहर हो चुके हैं. उनको अपेंडिक्स हो गया है और जल्द उनका ऑपरेशन होगा. पंजाब ने निकोलस पूरन की जगह डेविड मलान को अंतिम एकादश में शामिल किया है. दिल्ली ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

