IPL: KKR की RCB पर आसान जीत, 9 विकेट से दी करारी शिकस्त

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का 31वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया. दोनों टीमों की ये भिड़ंत अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हुई. केकेआर ने इस मुकाबले में आरसीबी को 9 विकेट से हरा दिया है. केकेआर ने 93 रनों के लक्ष्य को 10 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम महज 92 रनों पर सिमट गई. जवाब में केकेआर को शुभमन गिल और वेंकटेशन अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 9 विकेट से जीत दिला दी. शुभमन गिल ने 34 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली. वहीं अपने डेब्यू मैच में वेंकटेश अय्यर ने 27 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए. आरसीबी को एकमात्र सफलता युजवेंद्र चहल ने दिलाई.

बता दें गेंदों के लिहाज से ये केकेआर की आईपीएल में सबसे बड़ी जीत है. केकेआर ने पहली बार कोई लक्ष्य 60 गेंद रहते हासिल किया है. वहीं आरसीबी ने पहली बार इतनी बड़ी हार झेली है. बता दें केकेआर ने आरसीबी को 15वीं बार मात दी है.

वो आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली दूसरी टीम है. मुंबई इंडियंस और चेन्नई ने बैंगलोर को 17-17 बार मात दी है. पंजाब किंग्स से भी बैंगलोर को 15 मैचों में हार मिली है.

.@KKRiders outplay #RCB in all three departments to register a massive 9-wicket win, finishing the job in 10 overs flat. #KKRvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/h7Iok1aSeb