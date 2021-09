टीम इंडिया का जून 2022 तक का शेड्यूल जारी, देखें कब-कब होंगे मुकाबले

भारतीय क्रिकेट टीम का जून 2022 तक का शेड्यूल जारी हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को टीम इंडिया का ये कार्यक्रम जारी किया है. टीम नवंबर 2021 से जून 2022 के बीच घरेलू सरजमीं पर चार टेस्ट, 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय और महज तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी.

बीसीसीआई के द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आठ महीने की इस अवधि में न्यूजीलैंड (नवंबर-दिसंबर) वेस्टइंडीज (फरवरी 2022), श्रीलंका (फरवरी-मार्च 2022) और दक्षिण अफ्रीका (जून 2022) की टीमें भारत का दौरा करेंगी.

इस बीच भारतीय टीम दिसंबर 2021- जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी और अप्रैल-मई (2022) में इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उसे तीन एकदिवसीय और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने हैं.

श्रीलंकाई टीम भारत के दौरे पर दो टेस्ट और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी. दक्षिण अफ्रीकी टीम का भारतीय दौरा हालांकि महज 10 दिनों का होगा जिसमें उसे पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय इसलिए रखे हैं क्योंकि एक साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में एक और विश्व कप होना है. उस बड़े आयोजन से पहले हमें पर्याप्त संख्या में मैच खेलने की जरूरत है.'

