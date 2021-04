IPL: जडेजा का खुलासा- धोनी को पता था हर्षल पटेल का आखिरी ओवर का प्लान

रवींद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) को 69 रनों से हरा दिया. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 19वें मुकाबले में सीएसके के रवींद्र जडेजा ने 28 गेंदों पर नाबाद 62 रनों की पारी खेली. उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के जड़े. जडेजा ने गेंदबाजी में भी दम दिखाया. उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके. इसके अलावा उन्होंने एक रन आउट भी किया. जडेजा को उनके ऑलराउड खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

इस मैच का टर्निंग प्वाइंट चेन्नई की पारी का आखिरी ओवर रहा. जडेजा ने आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को निशाने पर लिया. उन्होंने इस ओवर में पांच छक्के और एक चौका जड़ा. हर्षल पटेल के इस ओवर में 37 रन बने. जडेजा ने ये कारनामा कैसे किया इसका खुलासा उन्होंने मैच के बाद किया.

रवींद्र जडेजा ने बताया कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें हर्षल के गेंदबाजी प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था. जडेजा ने जीत के बाद कहा, 'मैं अंतिम ओवर में गेंद को हिट करने के बारे में सोच रहा था. माही भाई (महेंद्र सिंह धोनी) ने मुझे पहले ही बताया था कि हर्षल पटेल गेंद को ऑफ स्टंप पर करेंगे और मैं उसके लिए तैयार था. मैं गेंद से सही से कनेक्ट कर पाया और टीम 191 के स्कोर तक पहुंच पाई. अंतिम ओवर हमारे लिए काफी अहम रहा. मैं जानता था कि अगर मैं स्ट्राइक पर रहा तो ज्यादा रन बना सकता हूं. आज मेरा दिन नहीं था, बस एक रन आउट कर पाया (हंसते हुए). मैं उससे काफी खुश हूं.'

