IPL: 'हिटमैन' रोहित शर्मा का धमाका, टी20 क्रिकेट में 400 छक्के जड़कर बनाया ये रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के मुकाबले में रोहित ने दो सिक्सर जड़ते ही टी20 क्रिकेट में अपने 400 छक्के पूरे कर लिए. टी20 फॉर्मेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित ने कुल 22 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे. उन्हें चेतन सकारिया ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया.

34 साल के रोहित ने अपने 355वें टी20 मुकाबले की 342वी़ं पारी में इस जादुई आंकड़े को छूआ है. रोहित के बाद टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे नंबर पर सुरेश रैना हैं. 'मिस्टर आईपीएल' के नाम से मशहूर रैना ने 336 टी20 मैचों में 325 छक्के जमाए हैं.

A SI6⃣NATURE Hitman record 🔥💙 Rohit Sharma becomes the first Indian batter to achieve this feat 🙌 #OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 #RRvMI @ImRo45 pic.twitter.com/ZeLlhtkdid

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. कोहली ने अबतक 316 टी20 मैचों में 320 छक्के जमाए हैं. वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 344 मैचों मुकाबलों में 304 छक्के जड़कर इस भारतीय सूची में चौथे नंबर पर हैं.

गेल ने जड़े हैं सर्वाधिक छक्के

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के नाम पर. इस कैरिबियाई बल्लेबाज ने 448 मुकाबलों में 1042 छक्के लगाए हैं. दूसरे नंबर पर कीरोन पोलार्ड का नाम आता है, जिनके नाम अबतक 567 मैचों में 758 छक्के दर्ज हैं. वेस्टइंडीज के ही आंद्रे रसेल ने अभी तक 382 मुकाबलों में 510 छक्के उड़ाए हैं और वह इस एलीट सूची में तीसरे नंबर पर हैं. रोहित शर्मा फिलहाल इस सूची में सातवें नंबर पर विराजमान हैं.

टी20 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल (2005-2021) : 448 मैच -1042 छक्के

कीरोन पोलार्ड (2006-2021) : 567 मैच - 758 छक्के

आंद्रे रसेल (2010-2021) : 382 मैच - 510 छक्के

ब्रेंडन मैक्कुलम (2005-2019) : 370 मैच - 485 छक्के

शेन वॉटसन (2004-2020) : 343 मैच - 467 छक्के

एबी डिविलियर्स (2004-2021) : 337 मैच - 434 छक्के

रोहित शर्मा (2007-2021) : 355 मैच - 400 छक्के

...ऐसा रहा मैच का हाल

शारजाह में हुए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवरों में 9 विकेट पर महज 90 रन बना पाई. आईपीएल 2021 में किसी टीम का न्यूनतम स्कोर रहा. राजस्थान रॉयल्स की ओर से एविन लुईस (24 रन) समेत सिर्फ चार बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंच पाए. मुंबई की ओर से नाथन कूल्टर-नाइल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. वहीं, जेम्स नीशम ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके.

जवाब में मुंबई इंडियंस ने महज 8.2 ओवरों में दो विकेट पर 94 रन बनाकर मैच जीत लिया. ईशान किशन ने 25 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की. ईशान की पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है और प्ले ऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें कायम हैं. अब राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन है.

A look at the Points Table after Match 51 of the #VIVOIPL 👇 #RRvMI pic.twitter.com/VwyvG4FKfP