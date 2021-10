ईंट का जवाब पत्थर से! UK ने रोकी हॉकी टीम तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स से वापस लिया नाम

Commonwealth Games in 2022: भारतीय हॉकी टीम (Indian Hockey Team) ने अगले साल यूनाइटेड किंगडम (UK) में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से अपना नाम वापस ले लिया है. यूके में कोरोना के बढ़ते मामलों और वहां के गंभीर हालात की वजह से भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने ये फैसला लिया है.

हॉकी इंडिया की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी किया गया. जिसमें लिखा गया है कि पूरे यूरोप में इंग्लैंड कोरोना से सबसे प्रभावित देश है, ऐसे में अगले साल वहां कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेना सही नहीं होगा.

बता दें कि भारतीय टीम का ये फैसला तब आया है, जब इंग्लैंड ने भारतीयों के लिए 10 दिन का क्वारनटीन फिक्स किया गया है.



India pulls out of hockey competition at 2022 Birmingham Commonwealth Games, citing COVID-19 concerns and mandatory 10-day quarantine in UK