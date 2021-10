धोनी ने दिलाई वर्ल्ड कप फाइनल की याद, आसमानी छक्का जड़कर जीता फैंस का दिल

पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने कई सालों तक भारत के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई. 2011 विश्व कप के फाइनल में उन्होंने नुवान कुलसेकरा की गेंद पर छक्का जड़कर भारत को खिताबी जीत दिलाई थी. उनका यह शॉट फैंस के दिलों में सदा के लिए बस चुका है. एक बार फिर धोनी ने गुरुवार को आईपीएल मैच में ठीक उसी अंदाज में सिक्सर लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को जीत दिला दी.

सीएसके के कप्तान धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाज सिद्धार्थ कौल की गेंद पर डीप मिडविकेट की तरफ यह 96 मीटर लंबा छक्का लगाया. इस विजयी सिक्सर के साथ ही चेन्नई ने छह विकेट से मुकाबला जीतते हुए 11वीं बार प्लेऑफ में जगह बना ली. धोनी ने 11 गेंदों पर नाबाद 14 रनों की पारी खेली.

Dhoni finishes of in style! A magnificent six into the crowd. #Dhoni #CSKvsSRH #Playoffs @ChennaiIPL pic.twitter.com/GjFRC0o48x