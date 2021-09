IPL: टॉप पर CSK, फिसड्डी SRH... दोनों में मुकाबला, कोई चमत्कार कर पाएंगे सनराइजर्स?

आईपीएल के 14वें सीजन के 44वें मैच में गुरुवार को शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. अंक तालिका में चेन्नई शीर्ष पर काबिज है, जबकि सनराइजर्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पिछले मैच में मिली जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी. केन विलियमसन ने मोर्चे से अगुआई करके नाबाद अर्धशतक के साथ हैदराबाद को लगातार 5 हार के बाद जीत दिलाई थी. सनराइजर्स ने 10 मैचों में से 8 गंवाए हैं. मौजूदा आईपीएल के पहले चरण में चेन्नई ने सनराइजर्स को 7 विकेट से मात दी थी.

