IPL: आज DC-KKR में भिड़ंत, जीतते ही प्लेऑफ में पहुंच जाएगी दिल्ली

आईपीएल के 14वें सीजन के 41वें मैच में मंगलवार को शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने होंगी. शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली इस मुकाबले में केकेआर को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगी. यह मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा.

पहला आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश में जुटी दिल्ली ने इस सीजन में आक्रामक खेल दिखाया है और उसकी नजरें सिर्फ प्लेऑफ में जगह बनाने पर नहीं, बल्कि पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करने पर है. पिछले सीजन में फाइनल में उसे मुंबई इंडियंस (MI) ने हराया था.

दिल्ली 10 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि केकेआर 6 हार और 4 जीत के बाद चौथे स्थान पर है. दिल्ली ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया, जबकि केकेआर को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा.

