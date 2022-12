Brazil Football Legend Pele Death: गरीबी से निकला पेले, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा मसीहा बन गया

ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले दुनिया से रुख्सत हो गए. साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टीन अस्पताल के एक बयान के मुताबिक, कोलन कैंसर के कारण गुरुवार को पेले के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया जिसके चलते उनका उनका निधन हो गया. पेले को पिछले महीने श्वसन संक्रमण और पेट के कैंसर से संबंधित जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले हफ्ते जब अस्पताल ने कहा था कि कैंसर बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तब से ही अनहोनी की आशंकाएं फैन्स के मन में उठने लगी थी.

फुटबॉल का मतलब- पेले

60 से अधिक सालों तक एडसन एरंटेस डो नासिमेंटो यानी कि पेले फुटबॉल का पर्याय बने रहे. पेले कुल चार विश्व कप में खेले और वह तीन बार चैम्पियन बने. लेकिन पेले की विरासत उनके ट्रॉफी कैबिनेट और उल्लेखनीय गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड से कहीं आगे तक फैली हुई है. पेले ने कहा था, 'मैं फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे बीथोवेन संगीत लिखने के लिए और माइकल एंजेलो पेंट करने के लिए पैदा हुए थे.'

23 अक्टूबर सन 1940 को ब्राजील के मिनास गेराइस में पैदा होने वाले पेले ने गरीबी के दिन भी देखे. पेले ने चाय की दुकानों में वेटर के रूप में भी काम कियाा. पेले का निकनेम डिको था, लेकिन स्थानीय फुटबॉल क्लब के गोलकीपर बिले की वजह से उनका नाम पेले पड़ गया. बचपन में डिको यानी कि पेले को कई मुकाबलों में गोलकीपर की भूमिका भी निभानी होती थी. जब वे शानदार बचाव करते थे तो फैन्स कहते थे कि यह दूसरा बिले है. देखते-देखते ये बिले कब पेले में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला.

अपने पिता की तरह बनना चाहते थे पेले

पेले के फुटबॉलर पिता ने उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो एक खिलाड़ी में होना चाहिए. पेले ने 2015 में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'मेरे पिता एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत सारे गोल किए. उनका नाम डोनडिन्हो था. मैं उनके जैसा बनना चाहता था. वह ब्राजील में मिनास गेराइस में प्रसिद्ध थे. वह मेरे आदर्श थे. मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं बन पाया या नहीं यह आज भगवान ही बता सकता है.'

🇧🇷 The one & only Pelé



⚽️ 1279 goals

🏆 3 FIFA World Cups

🏆 6 Brazilian league titles

🏆 2 Copa Libertadores

🎖️ FIFA Player of the Century

🎖️ TIME 100 Most Important People of the Century



🐐 The GOAT & Trailblazer #FIFAWorldCup|#Pele|#BRA pic.twitter.com/U13h7h5ssI