scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फुटबॉल स्टार ल‍ियोनेल मेसी के GOAT टूर में जुड़ा भारत का चौथा शहर, INSTA पोस्ट पर किया ऐलान

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने बहु-चर्चित ‘GOAT Tour to India 2025’ में हैदराबाद को भी शामिल करने की घोषणा कर दी है. अब यह टूर देश के चारों दिशाओं कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में होगा.

Advertisement
X
ल‍ियोनेल मेसी अगले महीने भारत आ रहे हैं (Photo: instagram/@leomessi)
ल‍ियोनेल मेसी अगले महीने भारत आ रहे हैं (Photo: instagram/@leomessi)

फुटबॉलर स्टार लियोनेल मेसी ने ‘GOAT Tour to India 2025’ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. मेसी ने इसे लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और इसमें हैदराबाद को भी शामिल करने की घोषणा कर दी है. इसके बाद उनका यह टूर देश में चारों दिशाओं में होगा. इसकी शुरुआत कोलकाता से होगी. हैदराबाद नया शहर जुड़ा है, वहीं इसमें मुंबई और दिल्ली पहले से ही शाम‍िल थे. 

मेसी कोलकाता लेग के बाद सीधे हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां उनका इवेंट गाचीबौली या राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने की संभावना है। इसके बाद वे मुंबई और फिर नई दिल्ली जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उम्मीद है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leo Messi (@leomessi)

सोशल मीडिया पर मेसी ने लिखा- भारत से मिला प्यार अद्भुत है! GOAT Tour कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाला है] कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के साथ अब हैदराबाद भी जुड़ गया है, जल्द मिलते हैं इंडिया.

यह फैसला कोच्चि में प्रस्तावित अर्जेंटीना के फ्रेंडली मैच के रद्द होने के बाद लिया गया. आयोजक सतद्रु दत्ता ने PTI को बताया कि हैदराबाद में सेलिब्रिटी मैच, फुटबॉल क्लीनिक, सम्मान समारोह और म्यूज‍िकल इवेंट का आयोजन होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Lionel Messi
14 साल बाद India आ रहे Lionel Messi 
Lionel Mess
कोलकाता से दिल्ली तक गूंजेगा ‘मेसी-मेसी’, 14 साल बाद भारत आ रहा 'फुटबॉल का सम्राट' 
Lionel Messi
मेसी लेंगे र‍िटायरमेंट? इंटरनेशनल कर‍ियर को कहेंगे अलव‍िदा... फैन्स को दे दी हिंट 
Lionel_messi
हो गया कन्फर्म, 14 साल बाद भारत आएंगे लियोनेल मेसी 
Lionel Messi
फैन्स के लिए खुशखबरी... 14 साल बाद भारत आ रहे मेसी, केरल में खेलेंगे फ्रेंडली मैच 

मेसी का टूर 13 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा, उसी शाम हैदराबाद पहुंचेंगे. 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में टूर का समापन होगा. ओलंपिक गोल्ड मेडल‍िस्ट और 2022 वर्ल्ड कप चैम्पियन कप्तान मेसी दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उनका यह दौरा भारत में अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल-संबंधित आयोजन माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement