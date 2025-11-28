फुटबॉलर स्टार लियोनेल मेसी ने ‘GOAT Tour to India 2025’ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. मेसी ने इसे लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और इसमें हैदराबाद को भी शामिल करने की घोषणा कर दी है. इसके बाद उनका यह टूर देश में चारों दिशाओं में होगा. इसकी शुरुआत कोलकाता से होगी. हैदराबाद नया शहर जुड़ा है, वहीं इसमें मुंबई और दिल्ली पहले से ही शाम‍िल थे.

मेसी कोलकाता लेग के बाद सीधे हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां उनका इवेंट गाचीबौली या राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने की संभावना है। इसके बाद वे मुंबई और फिर नई दिल्ली जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उम्मीद है.

सोशल मीडिया पर मेसी ने लिखा- भारत से मिला प्यार अद्भुत है! GOAT Tour कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाला है] कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के साथ अब हैदराबाद भी जुड़ गया है, जल्द मिलते हैं इंडिया.

यह फैसला कोच्चि में प्रस्तावित अर्जेंटीना के फ्रेंडली मैच के रद्द होने के बाद लिया गया. आयोजक सतद्रु दत्ता ने PTI को बताया कि हैदराबाद में सेलिब्रिटी मैच, फुटबॉल क्लीनिक, सम्मान समारोह और म्यूज‍िकल इवेंट का आयोजन होगा.

मेसी का टूर 13 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा, उसी शाम हैदराबाद पहुंचेंगे. 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में टूर का समापन होगा. ओलंपिक गोल्ड मेडल‍िस्ट और 2022 वर्ल्ड कप चैम्पियन कप्तान मेसी दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उनका यह दौरा भारत में अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल-संबंधित आयोजन माना जा रहा है.

