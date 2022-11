Fifa World Cup France beat Denmark: किलियन एम्बाप्पे का डबल धमाल, डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस दूसरा मैच जीता, डेनमार्क को निराशा

Fifa World Cup France vs Denmark: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शनिवार (26 नवंबर) फ्रांस और डेनमार्क के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. मैच में डेनमार्क ने अच्छी टक्कर दी, लेकिन डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस के आगे उसकी एक नहीं चली. किलियन एम्बाप्पे के शानदार डबल गोल की बदौलत फ्रांस ने यह मैच 2-1 से जीत लिया.

इस जीत के साथ फ्रांस ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. मैच में पहला गोल फ्रांस की ओर से स्टार प्लेयर किलियन एम्बाप्पे ने किया. उनका यह गोल दूसरे हाफ में 61वें मिनट पर आया. इसके लगा कि फ्रांस जीत की ओर बढ़ रहा है, तभी 68वें मिनट में ही डेनमार्क के लिए आंद्रेस क्रिस्टेंसेन ने गोल दागकर मैच बराबर कर दिया.

एम्बाप्पे ने दूसरा गोल दागकर टीम को जीत दिलाई

मगर एम्बाप्पे हार मानने के मूड में नजर नहीं आए. उन्होंने अपना आक्रामक खेल और बढ़ाते हुए डेनमार्क पर दबाव बनाया. साथ ही एम्बाप्पे ने 86वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागते हुए 2-1 की अजेय बढ़त दिला दी. बता दें कि फ्रांस की यह लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले उसने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था. उस मैच में भी एम्बाप्पे ने एक गोल दागा था.

France get the win! 🇫🇷



The holders are the first team into the last 16 at #Qatar2022@adidasfootball | #FIFAWorldCup