FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप में गोल को लेकर बड़ा विवाद, फ्रांस ने दर्ज कराई शिकायत

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार (01 दिसंबर) को खेले गए ग्रुप-डी के एक मुकाबले में फ्रांस को ट्यूनीशिया के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार का मौजूदा चैम्पियन फ्रांस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह पहले ही प्री-क्वार्टफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था. एजुकेशन सिटी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में फ्रांस ने अपनी स्टार्टिंग इलेवन में उन खिलाड़ियों को जगह दी थी जिन्हें शुरुआती दो मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला था, जो टीम की हार की बड़ी वजह रही.

इसके साथ ही मैच के दौरान फ्रांस का एक गोल भी ऑफसाउड करार देने के चलते खारिज हो गया, नहीं तो मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा रहता. यह गोल एंटोनी ग्रीजमैन ने स्टॉपेज टाइम के के आठवें और अंतिम मिनट में ग्राउंडेड शॉट से गोल किया था. हालांकि बराबरी के गोल को वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) ने खारिज कर दिया.अब इस गोल को लेकर विवाद हो गया है क्योंकि जब ग्रीजमैन को क्रॉस मिला तो वह ऑफसाइड पॉजिशन पर थे, लेकिन वह फिर पीछे हटे और उन्होंने ऑनसाइड से गोल किया था.

#WorldCup2022 #France and Griezmann he’s not offside to me. pic.twitter.com/RbHBq5BZW2