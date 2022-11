Canada vs Belgium FIFA World Cup 2022: कनाडा को हराने में बेल्जियम के छूटे पसीने, गोलकीपर ने बचाई टीम की लाज

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वर्ल्ड नंबर-2 बेल्जियम ने जीत के साथ शुरुआत की. बुधवार (23 नवंबर) की देर रात अहमद बिन अली स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-एफ के मुकाबले में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हरा दिया. बेल्जियम की जीत के हीरो मिची बत्सुआई और गोलकीपर थिबॉट कोर्टोइस रहे. गोलकीपर थिबॉट कोर्टोइस ने जहां एक पेनल्टी किक का शानदार बचाव किया, वहीं बत्सुआई बेल्जियम टीम के लिए गोल करने में कामयाब रहे.

पेनल्टी पर गोल नहीं कर पाए डेविस

पहले हाफ में दोनों टीमों ने अटैकिंग फुटबॉल खेला. हालांकि 36 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने उतरी कनाडाई टीम तो कुछ ज्यादा आक्रामक खेल रही थी और उसने पहले हाफ में कुल 14 शॉट लिए लेकिन एक भी टारगेट पर नहीं रहा. इस दौरान कनाडा के लिए गोल करने का सुनहरा मौका 10वें मिनट में आया जब बेल्जियम खिलाड़ी के हैंडबॉल करने के चलते पेनल्टी किक दी गई.

Coming up big for the @BelRedDevils 🧤#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/leHJZ51oSR