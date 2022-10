ZIM vs PAK T20 World Cup: 'जाओ नाले में गिर जाओ', जिम्बाब्वे से मिली करारी हार पर भड़के पाकिस्तानी, बने मीम्स

ZIM vs PAK T20 World Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम लगातार दूसरा मैच हारी है. इसी के साथ अब उस पर ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. इस बात से पाकिस्तानी फैन्स बेहद नाराज नजर आ रहे हैं.

दरअसल, गुरुवार को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच पर्थ में टी20 मैच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान टीम को एक रन से हार झेलनी पड़ी. मैच के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम से नाराज फैन्स ने जमकर गुस्सा निकाला. एक यूजर ने अपना वीडियो बनाकर शेयर किया और उसमें कहा कि जाओ नाले में गिर जाओ. डूब मरो. तुमसे कुछ नहीं हो सकता.

फैन का वीडियो वायरल, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सुनाई खरी-खरी

वीडियो में दिख रहे शख्स ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'टुच-टुच, टुच-टुच... बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान... इधर टुच-टुच करो बस, टुच-टुच... और तुमसे कुछ नहीं होता. तीन ओवर में 6 रन... शर्म नहीं आती तुम लोगों को, शर्म नहीं आती... मर जाओ इधर गंदे नाले में गिरकर...'

इस फैन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ. उसने वीडियो में आगे कहा, 'फेसबुक-ट्विटर पर देखो तो इनसे बड़ा कोई हीरो ही नहीं है, खेलना होता नहीं, जिम्बाब्वे से हार गए. सब यहां आकर मर जाओ, तुमसे अच्छा तो गली क्रिकेट है. छोड़ो अब, वहां सबको पॉइंट दो और वापस आओ. '

Zimbabwe beat Pakistan 🙌🏽

And do not call this an upset. It'd be disrespectful to @ZimCricketv who've played so well and deserve all the respect and praise. Pic unrelated 😛 #PAKvZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/RDxKasz05p