Chahal-Dhanashree Anniversary: 'शादी के एक साल बाद पति अपना नाम भी भूल जाता है', चहल भी भूले

Chahal-Dhanashree Anniversary: भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की शादी को एक साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने डेंटिस्ट और यूट्यूबर डांसर धनश्री से 22 दिसंबर 2020 को शादी की थी. शादी के बाद दोनों लगातार सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं. शादी की पहली सालगिरह पर भी दोनों ने सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो पोस्ट कर एक-दूसरे को बधाई दी है.

चहल ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, जिसमें आवाज नहीं रखी गई. आप सिर्फ वीडियो में पति-पत्नि की नोक-झोंक देख सकते हैं. वीडियो में देखकर समझा जा सकता है कि दोनों घर से बाहर हैं और किसी बात पर चहल अपना नाम भूल जाते हैं. इसी दौरान उनकी पत्नी धनश्री से बहस होने लगती है. बाद में धनश्री उन्हें उनका नाम याद दिलाती हैं.

युजवेंद्र ने पोस्ट के जरिए पत्नी को बधाई दी

चहल और धनश्री अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे हुए हैं. यहीं से लेग स्पिनर ने पोस्ट में भी यही लिखा है कि एक साल साथ बिताने के बाद जब आप अपना नाम भूल जाते हैं. पत्नी को हैप्पी एनिवर्सरी. हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद.

After spending a year when you forget your own name 🤣🤣🤣

Happy anniversary wifey ❤️

Thank you for supporting me always 🥰 pic.twitter.com/i2paalTXL7