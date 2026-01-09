scorecardresearch
 
WPL 2026 का आगाज आज, मुंबई इंडियंस की दहाड़... आरसीबी या दिल्ली, कौन पलटेगा बाजी?

मुंबई इंडियंस तीसरे WPL खिताब की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि RCB और दिल्ली कैपिटल्स भी जोरदार मुकाबले के लिए तैयार हैं. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मुंबई इंडियंस का अनुभव और संतुलित टीम शानदार दिखती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्टार शामिल हैं.

अपने पहले वनडे विश्व कप की जीत की खुशी में डूबी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सितारे शुक्रवार से शुरू हो रही चौथी महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में प्रतिस्पर्धा में उतरेंगी. यह लीग सिर्फ घरेलू प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी की पहली बड़ी कसौटी भी साबित होगी, जो इंग्लैंड में जून-जुलाई में होने वाले मुकाबलों की तैयारी का मंच है.

दो बार की विजेता और मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) अपनी ताकत और अनुभव के दम पर तीसरे WPL खिताब की दौड़ में सबसे आगे नजर आती है. टीम की कप्तानी कर रही हैं हरमनप्रीत कौर, जिनके नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने पिछले संस्करण में जबरदस्त प्रदर्शन किया था. पहले मैच में उनका सामना स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा, जो डब्ल्यूपीएल में एकमात्र अन्य खिताब जीतने वाली टीम है.

मुंबई इंडियंस की टीम को कागजों पर देखकर ही लगता है कि यह हर टीम के लिए एक चुनौती होगी. टीम में शामिल हैं इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट, वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज और भारत की भरोसेमंद बल्लेबाज अमनजोत कौर. न्यूजीलैंड की अमेलिया केर और ऑस्ट्रेलिया की मिली इलिंगवर्थ की मौजूदगी से टीम की बल्लेबाजी और भी मजबूत हो गई है. गेंदबाजी में टीम की कमान संभालेंगी शबनिम इस्माइल, जिनके साथ साइका इशाक भी तेज गेंदबाजी की आक्रामकता जोड़ेंगी. मुंबई इंडियंस ने अधिकतर प्रमुख खिलाड़ियों को बनाए रखा है, जो टीम की स्थिरता और अनुभव को बढ़ाता है.

दिल्ली कैपिटल्स (DC) भी इस बार खिताब की राह पर कदम बढ़ाने को तैयार है. भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में टीम अपनी ताकत दिखाना चाहेगी. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, स्नेह राणा और श्री चरणी टीम की मजबूत शुरुआत देंगे. विदेशी सितारों में लॉरा वोलवार्ट, मारिजेन कैप और अलाना किंग जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दिल्ली की ताकत बढ़ाएंगे. हालांकि एनाबेल सदरलैंड के बाहर होने से गेंदबाजी में थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन टीम की गहराई अभी भी प्रभावित करने वाली है.

RCB की बात करें तो टीम के पास भी दमदार विकल्प हैं. मंधाना और एलिस पेरी की जोड़ी टीम को शुरुआती झटके से बचाने और मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाएगी. ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल, ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस और दक्षिण अफ्रीका की नादिन डी क्लर्क मध्य क्रम को मजबूती देंगी. गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर और इंग्लैंड की लॉरेन बेल टीम को संतुलित आक्रमण देंगी, जबकि स्पिन विभाग में लिन्से स्मिथ, राधा यादव और श्रेयांका पाटिल शामिल हैं.

गुजरात जायंट्स (GG) पिछले साल की प्लेऑफ सफलता को और बेहतर बनाना चाहेंगे. टीम को विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर रहना होगा, लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर, टिटास साधु और राजेश्वरी गायकवाड़ जैसी भारतीय खिलाड़ी टीम की रीढ़ होंगी. विकेटकीपर-बल्लेबाज यस्तिका भाटिया चोट से वापसी कर रही हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगी.

UP वॉरियर्स की कप्तानी में मेग लैनिंग मैदान पर रणनीति और अनुभव का मिश्रण लेकर आएंगी. हालांकि टीम को विशेषज्ञ विकेटकीपर की कमी है और फिनिशर की तलाश है. बल्लेबाजी क्रम में फीबी लिचफील्ड, प्रतीका रावल और किरण नवगिरे जैसी बल्लेबाज शामिल हैं. ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, क्लो ट्रायोन, डिएंड्रा डॉटिन और शिखा पांडे दोहरी भूमिका निभाकर टीम को मजबूती देंगे. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और सोफी एक्लेस्टोन की मौजूदगी टीम को संतुलन देती है.

इस WPL में हर मैच रोमांचक, हर पारी निर्णायक और हर गेंद महत्वपूर्ण होगी. मुंबई इंडियंस की ताकत, दिल्ली और RCB की चुनौती, गुजरात और UP की रणनीति- WPL 2026 महिला क्रिकेट के लिए एक धमाकेदार शुरुआत बनने जा रही है, जो दर्शकों और फैन्स के लिए रोमांच से भरपूर होगी.

