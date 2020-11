Women's T20 Challenge: स्मृति मंधाना की ट्रेलब्लेजर्स ने पहली बार जीता खिताब, सुपरनोवाज को 16 रनों से हराया

शारजाह में खेले गए महिला टी-20 चैलेंज के फाइनल मुकाबले में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली ट्रेलब्लेजर्स ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली सुपरनोवाज को 16 रनों से मात देकर पहली बार महिला टी-20 चैलेंज का खिताब जीता है. इससे पहले सुपरनोवाज ने 2018 और 2019 का महिला टी-20 चैलेंज का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन ट्रेलब्लेजर्स ने उन्हें खिताब की हैट्रिक लगाने से रोक दिया. इस मैच में स्मृति मंधाना के अर्धशतक की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेलब्लेजर्स ने सुपरनोवाज के सामने 20 ओवर में 119 रनों का लक्ष्य रखा.

स्मृति मंधाना ने 49 गेंद में 68 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. जवाब में सुपरनोवाज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवा कर 102 रन ही बना पाई. सुपरनोवाज के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए. हरमनप्रीत कौर के अलावा अन्य कोई बल्लेबाजी क्रीज पर नहीं जम सकीं. शशिकला सिरिवर्दने ने 19, विकेटकीपर तानिया भाटिया ने 14 और जेमिमा रोड्रिग्ज ने 13 रन बनाए. ट्रेलब्लेजर्स के लिए बांग्लादेश की ऑफ स्पिनर सलमा खातून ने 18 रन देकर सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.

🏆 CHAMPIONS! 🏆



Congratulations to Trailblazers who have won their maiden #WomensT20Challenge title!



They defeated previous winners Supernovas by 16 runs in Sharjah 🎊 pic.twitter.com/k1RGkjXsbM