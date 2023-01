WPL Team Auction: महिला IPL में होगा अडानी Vs अंबानी, दोनों ने खरीदीं टीमें, BCCI ने की करोड़ों की कमाई

महिला इंडियन प्रीमियर लीग (WIPL) का पहला सीजन जल्द शुरू होने वाला है. पहले सीजन में पांच टीमों होंगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन सभी पांच टीमों को बेच दिया है, जिससे बोर्ड मालामाल हो गया है. बीसीसीआई को पांचों टीमों से 4669.99 करोड़ रुपये मिले हैं. इस बात की जानकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके दी है. उन्होंने लगातार तीन ट्वीट किए, जिसमें बताया है कि महिला आईपीएल का आधिकारिक नाम अब महिला प्रीमियर लीग (WPL) कर दिया गया है.

महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में उतरने वाली पांच टीमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली रहेंगी. इनकी नीलामी हो चुकी है. इसमें सबसे ज्यादा बोली अहमदाबाद टीम के लिए लगी है, जो अडानी ग्रुप ने लगाई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर मुंबई टीम को इंडियाविन स्पोर्ट्स ने खरीदा है, यह रिलायंस ग्रुप की कंपनी है. यानी इस बार महिला आईपीएल में फैन्स को अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की टीमें आमने-सामने दिखेंगी.

पांचों टीमों को किसने कितने में खरीदा?

1. अडानी स्पोर्ट्सलाइन PVT. LTD, अहमदाबाद, 1289 करोड़ रु.

2. इंडियाविन स्पोर्ट्स PVT. LTD (रिलायंस ग्रुप), मुबंई, 912.99 करोड़

3. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स PVT. LTD, बेंगलुरु, 901 करोड़

4. जेएसडब्ल्यू जीएमआर क्रिकेट PVT. LTD, दिल्ली, 810 करोड़

5. कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स PVT. LTD, लखनऊ, 757 करोड़

𝐁𝐂𝐂𝐈 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥 𝐛𝐢𝐝𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞. The combined bid valuation is INR 4669.99 Cr A look at the Five franchises with ownership rights for #WPL pic.twitter.com/ryF7W1BvHH

मार्च में हो सकती है महिला प्रीमियर लीग

BCCI ने महिला प्रीमियर लीग का अभी शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो यह टूर्नामेंट इसी साल 4 से 26 मार्च के बीच कराया जा सकता है. इससे पहले महिला आईपीएल को लेकर खिलाड़ी की नीलामी भी होनी है.

पहले सीजन में 22 मैच होने की संभावना है. यह सभी मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराए जा सकते हैं. वानखेड़े स्टेडियम को पुरुष आईपीएल के लिए फ्रेश रखा जाएगा. यह टूर्नामेंट 31 मार्च से एक अप्रैल तक होने की संभावना है.

महिला आईपीएल में हर साल बढ़ेगा प्लेयर्स पर्स

महिला आईपीएल में प्लेयर्स पर्स पहले सीजन में 12 करोड़ रुपये रहेगा. यह हर साल धीरे-धीरे बढ़ेगा, जो 5 साल बाद 18 करोड़ रुपये हो जाएगा. दूसरे सीजन में प्लेयर्स पर्स 12 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.5 करोड़ हो जाएगा. इसके बाद 2025 सीजन में 15 करोड़ रुपये हो जाएगा. 2026 सीजन में यह प्लेयर्स पर्स बढ़कर 16.5 करोड़ रुपये होगा. जबकि आखिर में पांचवें साल यानी 2027 में यह पर्स बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो जाएगा.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, ‘क्रिकेट में आज ऐतिहासिक दिन है. पहली महिला प्रीमियर लीग ने पहली पुरुष आईपीएल 2008 के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कुल 4669.99 करोड़ रु. की बोली लगी.’ पुरुष आईपीएल की आठ फ्रेंचाइजी 2008 में शुरुआती टूर्नामेंट से पहले 72 करोड़ 35 लाख 90 हजार डॉलर में बिकी थी.

Today is a historic day in cricket as the bidding for teams of inaugural #WPL broke the records of the inaugural Men's IPL in 2008! Congratulations to the winners as we garnered Rs.4669.99 Cr in total bid. This marks the beginning of a revolution in women's cricket and paves the